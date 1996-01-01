Книгу покупок "выписали" из отказа в вычете НДС

Налоговики не вправе отказать компании в НДС-вычете лишь на том основании, что она нарушила правила ведения книги покупок и продаж. Об этом свидетельствует постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 10 ноября 2008 г. № Ф04-6803/2008(15518-А45-42). Арбитры отметили, что несоблюдение порядка ведения книги покупок, утвержденного приказом Минфина от 13 августа 2002 г. № 86н/БГ-3-04/430, является незначительным проступком и не может служить доказательством того, что товары не были оплачены и приняты предпринимателем на учет. Следовательно, оснований для отказа в вычете по НДС нет, резюмировали они.