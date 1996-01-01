ДГК переведена на учет в Москву

ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК) поставлено на налоговый учет в Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам в Москве, сообщила пресс-служба генкомпании. Ранее ДГК была зарегистрирована в Нерюнгринской инспекции ФНС. АО "ДГК" в 2008 г. уплатило в федеральный, региональный и местный бюджеты 2 млрд 510 млн 659 тыс. руб.