Бизнес в розницу

Пока власти совещаются, как спасти малый бизнес в период кризиса, субъекты малого бизнеса разоряются один за другим или балансируют на грани этого малоприятного события. Только с начала года более 150 предприятий разных форм собственности Владивостока выставлены своими собственниками на продажу. И хотя предприниматели, продающие бизнес, настаивают на том, что продажа не связана с кризисом, нужно признать: на рынке выживают только те, кто на самом деле может дать потребителю качественный и необходимый продукт.

Самое большое количество предложений о продаже бизнеса, завязанного на сфере услуг. Первыми стали выставляться на продажу сауны. Как правило, все подобные бизнес-проекты находятся в арендованных помещениях, и высокие ставки аренды делают бизнес нерентабельным. В качестве активов такого бизнеса выставляют оборудование, клиентскую базу, удобное месторасположение. Правда, цена на этот бизнес довольно высока. Например, сауна в центре города в арендованном помещении, реализуется за 3 млн руб. Сауна, где в собственности помещение в 170 кв. м, стоит уже более 10 млн руб. Банный комплекс, где 240 кв. м в собственности, продается за $240 тыс. Сколько людей нужно попарить для "отбивки" четверти миллиона долларов и какой временной период это займет, продавец не говорит.

Вообще, арендные платежи, наверное, первопричина продажи многих предприятий. На продажу выставлены кафе, бутики в торговых центрах, контейнеры на оптовых базах и торговых площадках. Но здесь тяжело понять, что на самом деле будет являться активом продаваемого бизнеса. Если за бутик в торговом центре просят около $20 тыс., то получается, что потенциальный покупатель должен отдать эти деньги всего за один актив - наработанную клиентуру. Все остальное - ремонт, торговое оборудование, товарный остаток - тянет максимум на $5 тыс. При этом продавец затрудняется сказать, сколько денег в виде чистой прибыли приносило его предприятие.

"В условиях низкого спроса на одежду, обувь, аксессуары зарабатывать на этом виде бизнеса очень тяжело, - прокомментировали "ЗР" ситуацию предприниматели, работающие в этом сегменте. - Многие наши коллеги закрывают свои бутики, так как им не хватает оборотных средств пережить этот год. Но самые "продвинутые" пытаются продать свой бутик. При этом, потенциальный покупатель должен понимать, что при наличии свободных площадей в торговых центрах гораздо дешевле самому открыть подобный магазин, чем приобрести готовый бизнес".

А вот торговые точки на базах (как правило, это контейнеры, оборудованные под торговый павильон) понятны потенциальному покупателю. В среднем цена за такой бизнес около 100 тыс. руб. Но это без учета аренды. В качестве актива выступает прибыль, которую предприниматель будет получать от реализации товара. Но в этом случае нужно учитывать, что часть рынков будет перестраиваться в ближайшем будущем и контейнеры могут попасть "под снос".

По мониторингу объявлений о продаже можно судить о том, какие отрасли очень тяжело переживают кризис. Одна из них - сельское хозяйство. "ЗР" стало известно о том, что сегодня на продаже стоят крупные сельхозпредприятия, активы которых оцениваются в миллионы долларов. Иностранные собственники этого бизнеса разуверились в том, что на сельском хозяйстве можно заработать, поэтому предприятия выставляются на продажу. В отдельных случаях продажа предприятий связана с недостатком кредитных средств. Вследствие этого идет не чистая продажа, а привлечение инвестора путем передачи ему доли в бизнесе.

А вот предприятия животноводческого сектора продаются не как бизнес, а как имущество. Хотя одно из предприятий все же выставлено на продажу, именно как бизнес. Но купит ли его инвестор за $500 тыс. - большой вопрос.

Но есть ли на самом деле интересные для инвесторов предложения? Безусловно. Есть предложения, в которых будущему инвестору предлагаются понятные активы, фиксированная прибыль и прозрачная документация по бухгалтерии. Так, например, предложение о продаже гостиницы в Хасанском районе наверняка найдет своего инвестора.

Вследствие повышения автопошлин, увеличилось число выставленных на продажу предприятий, входящих в структуру автобизнеса. Поэтому к продаже предлагаются авторемонтные предприятия и транспортные компании. Кроме того, встречаются предложения о продаже судоходных компаний, специализирующихся на перевозке автомобилей.

Эксперты, работающие в консалтинге, советуют, прежде чем приобрести какой-либо вид бизнеса, попросить продавца показать документально зафиксированный размер прибыли. Если это торговая точка, то размер прибыли можно посчитать самому, при условии что вам покажут кассовый отчет за месяц. А вот если бизнес не прозрачен, то размер прибыли, о котором говорит продавец, - это сомнительная цифра, так как прибыльный бизнес продают очень редко. Хотя и о том, что бизнес не приносит прибыли, продавцы не говорят: всего несколько опрошенных предпринимателей признались в том, что их бизнес не приносит дохода.

Так, предпринимательница, продающая парикмахерскую, заявила, что ей повысили арендную плату, а количество клиентов сократилось в два раза. Еще один коммерсант признался, что он купил два магазина, поэтому павильон на рынке ему уже не интересен.

Зато 70% опрошенных респондентов на вопрос о причинах продажи бизнеса говорят о переезде. Правда, куда они собираются переезжать, предприниматели не рассказывают.