У ГМК появился новый владелец

ОАО "Русская горнорудная компания" завершило сделку по приобретению пакета акций и получило контроль над ОАО "ГМК Дальполиметалл". Об этом сообщил президент управляющей компании "ГМК Дальполиметалл" Петр ЗАХАРОВ.

Сегодня "Дальполиметалл" переживает сложные времена. В связи с кризисом остановлены пять рудников и обогатительная фабрика, большая часть работников с 1 ноября отправлена в вынужденный отпуск. С первых шагов новое руководство активно взялось за разработку плана запуска предприятия. Ведется активная работа с Дальневосточным банком Сбербанка России по реструктуризации имеющихся долгов и привлечению дополнительных кредитов. В настоящее время новое руководство планирует начать погашение долгов по заработной плате перед трудовым коллективом.