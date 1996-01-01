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У ГМК появился новый владелец
ОАО "Русская горнорудная компания" завершило сделку по приобретению пакета акций и получило контроль над ОАО "ГМК Дальполиметалл". Об этом сообщил президент управляющей компании "ГМК Дальполиметалл" Петр ЗАХАРОВ.
Сегодня "Дальполиметалл" переживает сложные времена. В связи с кризисом остановлены пять рудников и обогатительная фабрика, большая часть работников с 1 ноября отправлена в вынужденный отпуск. С первых шагов новое руководство активно взялось за разработку плана запуска предприятия. Ведется активная работа с Дальневосточным банком Сбербанка России по реструктуризации имеющихся долгов и привлечению дополнительных кредитов. В настоящее время новое руководство планирует начать погашение долгов по заработной плате перед трудовым коллективом.
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