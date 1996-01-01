"Транзит-ДВ" и Славянский СРЗ создадут комплекс для ремонта танкерного флота

Группа "Транзит-ДВ" и ОАО "Славянский судоремонтный завод" (СРЗ) планируют создать на базе СРЗ специализированный комплекс для ремонта танкерного флота, говорится в сообщении группы. В специализированный комплекс планируется переоборудовать основную часть производственных мощностей завода, которые сегодня ориентированы на обслуживание других типов судов. Проект предполагает ремонт отечественного флота под надзором российского регистра.