Тарифы на связь подстроили под инфляцию

ОАО "Дальсвязь" с 1 марта повышает тарифы на услуги местной телефонной связи. Это позволяет частично компенсировать инфляционные издержки, сообщили "ЗР" в компании. Абонентская плата повысится в среднем для физических лиц на 9,4%, для юридических лиц - на 7,3%.

В частности, средневзвешенная индексация тарифов для абонентов "Дальсвязи" в Приморском крае составит 10%. Так, общий платеж по безлимитному тарифному плану (включая плату за предоставление линии) увеличится от 25 до 45 руб. для организаций (в зависимости от зоны обслуживания и местности) и на 35 руб. для населения. Стоимость минуты по тарифному плану с комбинированной системой оплаты вырастет на 2 коп. На 4 коп. будет увеличена стоимость минуты разговора по тарифному плану с повременной системой оплаты при трафике 300 минут в месяц.

Средневзвешенная индексация тарифов для абонентов "Дальсвязи" в Хабаровском крае составит 8,8%. Так, общий платеж по безлимитному тарифному плану (включая плату за предоставление линии) для физических и юридических лиц в среднем увеличится на 10%, стоимость минуты по тарифному плану с комбинированной системой оплаты вырастет на 2 коп. На 4 коп. будет увеличена стоимость минуты разговора по тарифному плану с повременной системой оплаты при трафике 300 минут в месяц.