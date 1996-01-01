"Россия" пошла на снижение

С 20 февраля по 6 марта в составе фирменного поезда № 1 "Россия" будут следовать вагоны более экономичного класса. Об этом PrimaMedia сообщила начальник Владивостокского производственного участка Дальневосточного железнодорожного агентства по обслуживанию пассажиров Татьяна ПОСНОВА.

Для привлечения пассажиров на железнодорожный транспорт было решено два фирменных вагона "России" в этот период заменить нефирменными. При этом цена билета в этих вагонах при следовании из Владивостока в Москву в течение двух недель снизится на четыре с половиной тысячи рублей: с 13891 руб. до 9262,7.

Кроме того, значительно ниже станет стоимость билета в этих вагонах "России" и на одном из самых популярных на Дальнем Востоке направлений - Владивосток - Хабаровск. Теперь вместо 2220 руб. пассажир заплатит 1482 руб.

- В результате пассажир покупает билет на скорый поезд, но в вагон нефирменного класса, - поясняет Татьяна Поснова, - на качестве обслуживания пассажиров это нововведение не отразится: как и в остальных вагонах, оно останется на уровне, соответствующем классу поезда "Россия".

Данные меры приняты по многочисленным просьбам пассажиров, так как в зимнем графике кроме "России" нет дополнительных поездов, вводящихся летом с учетом увеличения пассажиропотока.