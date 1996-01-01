Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Кризис как лекарство
Самой обсуждаемой докризисной темой в рекрутерском сообществе был непомерно быстрый рост заработных плат при довольно низкой производительности труда. В конце концов, это должно было привести к перегреву рынка труда. Но тут случился мировой кризис, и многие компании восприняли его как возможность наконец-то сократить зарплаты и заставить сотрудников работать.
До октября 2008 г. на рынке труда были все признаки рынка кандидата - очень высокие зарплатные ожидания, а в некоторых областях откровенный перегрев. На это были свои причины - это и демографические проблемы, и отставание нашей системы образования от реалий бизнеса, и достаточно медленный темп изменения ментальности российских граждан по сравнению с изменениями рынка. Мировой финансовый кризис послужил лишь последним импульсом к развитию той ситуации, которая сложилась. А основные причины кризиса на рынке труда назревали давно.
"В последние годы компании тратили достаточно большие средства на заработные платы, при этом производительность труда за этим ростом никак не поспевала. В среднем рост зарплат на 20% опережал рост производительности, - рассказывает директор кадрового агентства "Проспект" Ирина НИКОЛАЕВА. - Уже в мае-июне 2008 г. в центральных городах России владельцы компаний констатировали, что бизнес становится нерентабельным из-за высоких затрат на персонал. На своем опыте мы тоже видели это в кандидатах - зачастую люди искали не работу, а зарплату. Мало того, при одинаковых деньгах они искали льготы, и ждали, когда их "понесут на руках по карьерной лестнице".
Алексей МЕРЗЛЯКОВ, вице-президент ХК "Лотос", также считает, что рынок труда в области зарплат был откровенно перегрет, а зарплаты некоторых специалистов приближались к стоимости экспатов в России.
"Некоторые рынки рухнули в одночасье, поэтому в некоторых компаниях увольнения были оправданным шагом, - говорит директор агентства по подбору персонала "Карьера-Форум" Галина ПОПОВА. - Но многие освободились от ненужных работников "под шумок". И вряд ли их можно за это винить - в последнее время владельцы компаний ничего не могли поделать ни с раздуванием штата, ни с ростом заработных плат. А кризис заставил компании думать об эффективности".
Если бы точно знать, что кризис вот-вот закончится, то можно было бы констатировать, что он сыграл на руку рынку труда: мотивация персонала повысилась, производительность возросла, от балласта компании избавились. Об этом специалисты в области работы с персоналом говорят в один голос.
Но быстрого разрешения сложившейся на мировых рынках ситуации аналитики не прогнозируют. А это значит, что вслед за оптимизацией (а именно так называют первую волну сокращений в компаниях), последует новая волна увольнений, под которую могут попасть и весьма ценные специалисты. И именно эта волна, по прогнозам рекрутеров, может стать очень болезненной для бизнеса.
Несмотря на то, что свободных кадров на рынке стало больше, проблема дефицита специалистов на рынке труда пока не снимается с повестки дня. Более того, Ирина Николаева говорит о том, что она стала еще острее.
"Несмотря на то, что сегодня мы говорим о том, что компании сократили до 30% персонала, проблема поиска кадров не ушла. Во-первых, пока на рынок вышли не самые сильные специалисты - лучших специалистов компании будут держать до последнего. Во-вторых, те несвободные кандидаты, которые раньше были готовы рассматривать новые варианты трудоустройства, сегодня держатся за свои рабочие места и не рассматривают предложения. Да и компании ужесточили свои требования к персоналу - в условиях кризиса им нужны исключительно "звезды". Поэтому те вакансии, которые появляются, закрыть гораздо сложнее, чем раньше", - говорит она.
Но рано или поздно кризис все-таки закончится. Не случится ли так, что все вернется на свои места? Екатерина ЛОНШАКОВА, директор Владивостокского офиса международной рекрутинговой компании Kelly Services, считает, что основные тенденции рынка труда, которые были характерны до лета 2008 г. (быстрое перемещение кандидатов из компании в компанию, снижение продолжительности работы в компании, "брендирование специалистов", рост зарплатных ожиданий и борьба компаний за таланты), продолжатся уже в 2010-2011 гг., после того, как пройдет острая стадия кризиса и связанных с ним сокращений. Галина Попова же уверена в том, что возврата к прошлому уже не будет - кризис заставил и работодателей, и работников заботиться об эффективности.
Новости тематики
- Фестиваль тайги в Приморье прошел с настоящим липовым медом
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока остался без алмазов
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
Новости раздела
- Пишем реферат вместе!
- "Аврора" вдвое увеличит объем авиаперевозок на Дальнем Востоке
- Углеводороды послужат сахалинцам
- Рыба пойдет Севморпутем через Камчатку
- Приморцам делают выгодное предложение
- Дальневосточные бизнес-тигры тоже просятся в Красную книгу
- Рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока расскажет об экономике региона всё
- Названы десять якутян, чьими именами могут назвать главный аэропорт Республики Саха
- На Сахалине эксперты выберут лучшую лососевую икру
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока Пушкарёв сказал всё, что думает о главе Приморья Кожемяко
- Названа фамилия возможного претендента на пост мэра Владивостока
- Известный торговый центр Владивостока вводит платную парковку
- В Преображении высадился сахалинский десант
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Первому резиденту офшора на острове Русском пришлось размещаться на базе отдыха
- "Гагарин" приземлится на Чуркине
- Путин подписал беспрецедентный указ для Дальнего Востока
- Во Владивостоке принято решение закрыть видовую площадку
- Во Владивостоке в оживленном месте заработал светофор