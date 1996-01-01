Кризис как лекарство

Самой обсуждаемой докризисной темой в рекрутерском сообществе был непомерно быстрый рост заработных плат при довольно низкой производительности труда. В конце концов, это должно было привести к перегреву рынка труда. Но тут случился мировой кризис, и многие компании восприняли его как возможность наконец-то сократить зарплаты и заставить сотрудников работать.

До октября 2008 г. на рынке труда были все признаки рынка кандидата - очень высокие зарплатные ожидания, а в некоторых областях откровенный перегрев. На это были свои причины - это и демографические проблемы, и отставание нашей системы образования от реалий бизнеса, и достаточно медленный темп изменения ментальности российских граждан по сравнению с изменениями рынка. Мировой финансовый кризис послужил лишь последним импульсом к развитию той ситуации, которая сложилась. А основные причины кризиса на рынке труда назревали давно.

"В последние годы компании тратили достаточно большие средства на заработные платы, при этом производительность труда за этим ростом никак не поспевала. В среднем рост зарплат на 20% опережал рост производительности, - рассказывает директор кадрового агентства "Проспект" Ирина НИКОЛАЕВА. - Уже в мае-июне 2008 г. в центральных городах России владельцы компаний констатировали, что бизнес становится нерентабельным из-за высоких затрат на персонал. На своем опыте мы тоже видели это в кандидатах - зачастую люди искали не работу, а зарплату. Мало того, при одинаковых деньгах они искали льготы, и ждали, когда их "понесут на руках по карьерной лестнице".

Алексей МЕРЗЛЯКОВ, вице-президент ХК "Лотос", также считает, что рынок труда в области зарплат был откровенно перегрет, а зарплаты некоторых специалистов приближались к стоимости экспатов в России.

"Некоторые рынки рухнули в одночасье, поэтому в некоторых компаниях увольнения были оправданным шагом, - говорит директор агентства по подбору персонала "Карьера-Форум" Галина ПОПОВА. - Но многие освободились от ненужных работников "под шумок". И вряд ли их можно за это винить - в последнее время владельцы компаний ничего не могли поделать ни с раздуванием штата, ни с ростом заработных плат. А кризис заставил компании думать об эффективности".

Если бы точно знать, что кризис вот-вот закончится, то можно было бы констатировать, что он сыграл на руку рынку труда: мотивация персонала повысилась, производительность возросла, от балласта компании избавились. Об этом специалисты в области работы с персоналом говорят в один голос.

Но быстрого разрешения сложившейся на мировых рынках ситуации аналитики не прогнозируют. А это значит, что вслед за оптимизацией (а именно так называют первую волну сокращений в компаниях), последует новая волна увольнений, под которую могут попасть и весьма ценные специалисты. И именно эта волна, по прогнозам рекрутеров, может стать очень болезненной для бизнеса.

Несмотря на то, что свободных кадров на рынке стало больше, проблема дефицита специалистов на рынке труда пока не снимается с повестки дня. Более того, Ирина Николаева говорит о том, что она стала еще острее.

"Несмотря на то, что сегодня мы говорим о том, что компании сократили до 30% персонала, проблема поиска кадров не ушла. Во-первых, пока на рынок вышли не самые сильные специалисты - лучших специалистов компании будут держать до последнего. Во-вторых, те несвободные кандидаты, которые раньше были готовы рассматривать новые варианты трудоустройства, сегодня держатся за свои рабочие места и не рассматривают предложения. Да и компании ужесточили свои требования к персоналу - в условиях кризиса им нужны исключительно "звезды". Поэтому те вакансии, которые появляются, закрыть гораздо сложнее, чем раньше", - говорит она.

Но рано или поздно кризис все-таки закончится. Не случится ли так, что все вернется на свои места? Екатерина ЛОНШАКОВА, директор Владивостокского офиса международной рекрутинговой компании Kelly Services, считает, что основные тенденции рынка труда, которые были характерны до лета 2008 г. (быстрое перемещение кандидатов из компании в компанию, снижение продолжительности работы в компании, "брендирование специалистов", рост зарплатных ожиданий и борьба компаний за таланты), продолжатся уже в 2010-2011 гг., после того, как пройдет острая стадия кризиса и связанных с ним сокращений. Галина Попова же уверена в том, что возврата к прошлому уже не будет - кризис заставил и работодателей, и работников заботиться об эффективности.