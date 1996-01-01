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Земля ищет собственника
Проблема касается очень многих. Не только предпринимателей, но и членов товариществ собственников жилья (ТСЖ), и гаражно-строительных кооперативов (ГСК). С начала 2010 г. власть получит право штрафовать нерасторопных и даже забирать у них земельные участки. Так что нужно поторопиться - процедура оформления занимает около полугода.
Напомним, с советских времен многие земельные участки находятся в бессрочном пользовании. Но в 2001 г. Россия приняла Земельный кодекс, в статье 3-й которого обязала юридические лица определиться со своей землей - оформить ее в аренду или приватизировать. Срок был дан до 1 января 2004 г., затем его продлили до 2006 г. Но дело практически не сдвинулось с места. Тогда Госдума 11 июля 2007 г. приняла в федеральный закон поправки, согласно которым окончательный срок обозначен 1 января 2010 г. Причем после этого всем, кто не оформит свою землю, грозит штраф на сумму от 20 до 100 тыс. руб или лишение прав на участок.
Процедура оформления земельного участка и технически, и юридически сложная, многоступенчатая. Реально она занимает не меньше шести месяцев, так что времени "на раскачку" у юридических лиц фактически не осталось. О том, какой путь их ожидает, расскажем на примере Владивостока.
В соответствии с ФЗ № 221 от 24 июля 2007 г. "О государственном кадастре недвижимости" необходимо изготовить схему расположения земельного участка. Поэтому первая работа ложится на инженеров-геодезистов. Во Владивостоке лицензию на топографическую съемку имеют от 50 до 70 предприятий. Многие из них могут взять на себя и юридические хлопоты. Стоит иметь в виду, что цены на услуги фирм порой различаются в разы, причем более высокая стоимость далеко не всегда гарантирует соответствующее качество работы.
С пакетом документов нужно идти в органы власти. С 1 февраля 2007 г. вся неоформленная земля Владивостока попала под юрисдикцию краевых органов власти. Так что необходимо обращаться в департамент земельных ресурсов и землеустройства администрации Приморского края, расположенный на ул. Бородинская, 12.
Кроме предоставления схемы земельного участка необходимо написать заявление, в котором нужно указать, каким образом вы хотите оформить землю - в аренду или в собственность, обосновать размеры земельного участка в границах фактического пользования.
На основании обращения департамента в интересах заявителя или по заявлению юридического лица администрация Владивостока утверждает схему расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории.
Юридические лица, обратившиеся с заявлением о предоставлении земельного участка, сами оплачивают кадастровые работы и обращаются с заявлением о постановке на учет в территориальный отдел № 11 по Владивостоку управления "Роснедвижимости" на ул. Посьетская, 36.
И только после этого Департамент земельных ресурсов и землеустройства администрации Владивостока обязан в 2-недельный срок принять решение о предоставлении земельного участка.
К слову, арендную плату устанавливает орган, принявший решение о предоставлении земельного участка. В нашем случае - администрация Приморского края. Земельный налог регулируется Налоговым кодексом и полностью поступает в местный бюджет.
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