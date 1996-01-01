Инвестпрограмме "РАО ЭС Востока" не хватает 99,3 млрд рублей

Инвестиционная программа ОАО "РАО Энергетические системы Востока" на 2009-2013 гг. составляет 197,4 млрд руб., при этом почти половина этих средств является дефицитной - 99,3 млрд руб. "Ликвидацию дефицита планируется осуществить за счет увеличения государственного финансирования в результате корректировки федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г.", - говорится в отчете компании.