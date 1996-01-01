www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.08 р. 100 JPY: 61 р.
EUR: 79.68 р. 10 CNY: 99.6 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Быть безработным выгоднее

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Мэр Хабаровска призвал руководителей муниципальных предприятий и предпринимателей никого не сокращать и сохранять за персоналом рабочие места. Выгоднее доплачивать за такие места, чем платить пособия.

Цифры 2008 г. по количеству обратившихся в Центр занятости Хабаровска за содействием в поисках работы, оказавшиеся на 10,7% ниже предыдущего года, утешали экспертов недолго. После 11 января началось... Все последние недели специалисты КГУ Центра занятости населения Хабаровска выезжали на предприятия, где объявлены предстоящие сокращения.

Согласно принятым с 1 января 2009 г. изменениям в законе, граждане, уволившиеся по собственному желанию и зарегистрированные в службе занятости с 1 января 2009 года в качестве безработных, имеют право на получение пособия по безработице и стипендии в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации в процентном отношении к среднему заработку. Так же как и те, кто уволен из-за ликвидации предприятия или сокращения штата работников. Однако правительство предложило как одну из мер для частичной занятости безработных - организацию общественных работ.

"Центру занятости выделили миллион рублей на организацию временных рабочих мест, - сообщил директор городского центра занятости населения Виктор ШУМЕНКО. - Этого мало. Мы доплачиваем занятым на общественных работах по две тысячи рублей, еще 2 350 рублей им платит работодатель. Однако среднее пособие по безработице в Хабаровске составляет 5 880 рублей. То есть человеку выгоднее сидеть дома и жить на пособие, чем работать, поэтому муниципалитету надо изыскать деньги на дополнительное финансирование общественных работ".

"Если мы будем всем доплачивать, то бюджетных денег не хватит, - ответили в мэрии. - У нас бездефицитный бюджет, нам надо финансировать программы, чтобы не допустить кризиса на производстве. Теперь нам надо разумно тратить деньги на социальную поддержку необеспеченного населения...". К тому же, по данным мэрии, в краевом центре 7800 свободных рабочих мест, причем достаточно высокооплачиваемых. Может, лучше тратить средства на переобучение? Но, заглянув в статистику профиля безработных, понимаешь - здесь полный набор тех же специальностей, на которые и учат в центре.

Так, по данным хабаровского Центра занятости, на сегодня среди безработных наиболее многочисленны:

бухгалтеры - 5,8%;

продавцы - 4,6%;

менеджеры - 3,4%;

водители - 3,2%;

слесари - 2,6%;

специалисты - 2,5%;

сторож (вахтер) - 2,4%;

экономисты - 2,4%;

уборщицы - 2,2%;

инженеры - 2,3%;

юристы - 1,6%;

кладовщики и завскладом - 1,6%.

Выходит, направление на общественные работы должно стать альтернативой пособию за "лежание на диване". Но к трудовой повинности оказались не готовы ни работодатели, ни безработные.

Досье

В 2008 г. было возбуждено 33 уголовных дела по факту получения пособия по безработице обманным путем. В течение года 267 граждан вернули государству незаконно полученные пособия в сумме 570 тысяч рублей, из них 243 человека - добровольно, не доводя дело до суда, а 24 человека - по решению суда. Все эти граждане не имели права состоять на учете в качестве безработных и получать пособие, так как или работали и скрывали этот факт от службы занятости, или являлись предпринимателями и также скрывали это.
Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru