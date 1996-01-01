Быть безработным выгоднее

Мэр Хабаровска призвал руководителей муниципальных предприятий и предпринимателей никого не сокращать и сохранять за персоналом рабочие места. Выгоднее доплачивать за такие места, чем платить пособия.

Цифры 2008 г. по количеству обратившихся в Центр занятости Хабаровска за содействием в поисках работы, оказавшиеся на 10,7% ниже предыдущего года, утешали экспертов недолго. После 11 января началось... Все последние недели специалисты КГУ Центра занятости населения Хабаровска выезжали на предприятия, где объявлены предстоящие сокращения.

Согласно принятым с 1 января 2009 г. изменениям в законе, граждане, уволившиеся по собственному желанию и зарегистрированные в службе занятости с 1 января 2009 года в качестве безработных, имеют право на получение пособия по безработице и стипендии в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации в процентном отношении к среднему заработку. Так же как и те, кто уволен из-за ликвидации предприятия или сокращения штата работников. Однако правительство предложило как одну из мер для частичной занятости безработных - организацию общественных работ.

"Центру занятости выделили миллион рублей на организацию временных рабочих мест, - сообщил директор городского центра занятости населения Виктор ШУМЕНКО. - Этого мало. Мы доплачиваем занятым на общественных работах по две тысячи рублей, еще 2 350 рублей им платит работодатель. Однако среднее пособие по безработице в Хабаровске составляет 5 880 рублей. То есть человеку выгоднее сидеть дома и жить на пособие, чем работать, поэтому муниципалитету надо изыскать деньги на дополнительное финансирование общественных работ".

"Если мы будем всем доплачивать, то бюджетных денег не хватит, - ответили в мэрии. - У нас бездефицитный бюджет, нам надо финансировать программы, чтобы не допустить кризиса на производстве. Теперь нам надо разумно тратить деньги на социальную поддержку необеспеченного населения...". К тому же, по данным мэрии, в краевом центре 7800 свободных рабочих мест, причем достаточно высокооплачиваемых. Может, лучше тратить средства на переобучение? Но, заглянув в статистику профиля безработных, понимаешь - здесь полный набор тех же специальностей, на которые и учат в центре.

Так, по данным хабаровского Центра занятости, на сегодня среди безработных наиболее многочисленны:

бухгалтеры - 5,8%;

продавцы - 4,6%;

менеджеры - 3,4%;

водители - 3,2%;

слесари - 2,6%;

специалисты - 2,5%;

сторож (вахтер) - 2,4%;

экономисты - 2,4%;

уборщицы - 2,2%;

инженеры - 2,3%;

юристы - 1,6%;

кладовщики и завскладом - 1,6%.

Выходит, направление на общественные работы должно стать альтернативой пособию за "лежание на диване". Но к трудовой повинности оказались не готовы ни работодатели, ни безработные.