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Быть безработным выгоднее
Мэр Хабаровска призвал руководителей муниципальных предприятий и предпринимателей никого не сокращать и сохранять за персоналом рабочие места. Выгоднее доплачивать за такие места, чем платить пособия.
Цифры 2008 г. по количеству обратившихся в Центр занятости Хабаровска за содействием в поисках работы, оказавшиеся на 10,7% ниже предыдущего года, утешали экспертов недолго. После 11 января началось... Все последние недели специалисты КГУ Центра занятости населения Хабаровска выезжали на предприятия, где объявлены предстоящие сокращения.
Согласно принятым с 1 января 2009 г. изменениям в законе, граждане, уволившиеся по собственному желанию и зарегистрированные в службе занятости с 1 января 2009 года в качестве безработных, имеют право на получение пособия по безработице и стипендии в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации в процентном отношении к среднему заработку. Так же как и те, кто уволен из-за ликвидации предприятия или сокращения штата работников. Однако правительство предложило как одну из мер для частичной занятости безработных - организацию общественных работ.
"Центру занятости выделили миллион рублей на организацию временных рабочих мест, - сообщил директор городского центра занятости населения Виктор ШУМЕНКО. - Этого мало. Мы доплачиваем занятым на общественных работах по две тысячи рублей, еще 2 350 рублей им платит работодатель. Однако среднее пособие по безработице в Хабаровске составляет 5 880 рублей. То есть человеку выгоднее сидеть дома и жить на пособие, чем работать, поэтому муниципалитету надо изыскать деньги на дополнительное финансирование общественных работ".
"Если мы будем всем доплачивать, то бюджетных денег не хватит, - ответили в мэрии. - У нас бездефицитный бюджет, нам надо финансировать программы, чтобы не допустить кризиса на производстве. Теперь нам надо разумно тратить деньги на социальную поддержку необеспеченного населения...". К тому же, по данным мэрии, в краевом центре 7800 свободных рабочих мест, причем достаточно высокооплачиваемых. Может, лучше тратить средства на переобучение? Но, заглянув в статистику профиля безработных, понимаешь - здесь полный набор тех же специальностей, на которые и учат в центре.
Так, по данным хабаровского Центра занятости, на сегодня среди безработных наиболее многочисленны:
бухгалтеры - 5,8%;
продавцы - 4,6%;
менеджеры - 3,4%;
водители - 3,2%;
слесари - 2,6%;
специалисты - 2,5%;
сторож (вахтер) - 2,4%;
экономисты - 2,4%;
уборщицы - 2,2%;
инженеры - 2,3%;
юристы - 1,6%;
кладовщики и завскладом - 1,6%.
Выходит, направление на общественные работы должно стать альтернативой пособию за "лежание на диване". Но к трудовой повинности оказались не готовы ни работодатели, ни безработные.
ДосьеВ 2008 г. было возбуждено 33 уголовных дела по факту получения пособия по безработице обманным путем. В течение года 267 граждан вернули государству незаконно полученные пособия в сумме 570 тысяч рублей, из них 243 человека - добровольно, не доводя дело до суда, а 24 человека - по решению суда. Все эти граждане не имели права состоять на учете в качестве безработных и получать пособие, так как или работали и скрывали этот факт от службы занятости, или являлись предпринимателями и также скрывали это.
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