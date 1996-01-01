У КнААПО свой банкир

3 февраля ОАО "КнААПО" и Внешторгбанк подписали соглашение о финансировании производственной программы авиационного объединения в 2009 году.

Как сообщила пресс-служба КнААПО, на состоявшейся церемонии генеральный директор объединения Александр ПЕКАРШ отметил: "Нас связывает крепкая работа по многим направлениям, которая полезна и для объединения, и для банка". С 2001 года ВТБ финансировал КнААПО в размере 3 млрд рублей. К тому же около 8 тысяч работников объединения являются обладателями карточных счетов ВТБ. ВТБ планирует на 2009 год финансирование основных контрактов КнААПО, международное обслуживание внешнеэкономической деятельности, а также кредитование сотрудников авиаобъединения.