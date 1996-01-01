Проценты по вкладам лишили "индивидуальности"

Доход в виде процентов по банковскому вкладу, полученный индивидуальным предпринимателем, не подлежит обложению НДФЛ в пределах сумм, установленных в пункте 27 статьи 217 Налогового кодекса. Если же проценты по такому вкладу превышают ставку рефинансирования, то сумма превышения облагается НДФЛ по ставке 35%. Об этом Минфин информирует в письме от 11 ноября 2008 г. № 03-04-05-01/416. Финансисты отметили, что положения главы 23 Кодекса не ограничивают круг налогоплательщиков, на которых распространяется действие статьи 214.2 и пункта 27 статьи 217 НК. Следовательно, данные нормы применимы и в отношении налогоплательщиков - физических лиц, зарегистрированных в качестве ИП.