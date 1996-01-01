Колымские авиамаршруты подешевеют

Авиакомпания "Якутия" снизит стоимость авиабилетов по маршруту Магадан - Москва - Магадан на 34 %. Для этого планируется на время летнего периода заключить договоры с бюджетными организациями и агентствами на период отпускной кампании, что и позволит заморозить тарифы.