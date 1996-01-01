Бренд по имени "Кризис"

В то время как зависимые от курса доллара и евро цены растут, покупательская возможность приморцев снижается. И это не может не сказываться на рынке брендовой продукции, казавшемся в последние годы очень стабильным.

"Растерянность - так можно охарактеризовать сегодняшнее состояние игроков местного рынка брендовой одежды, - говорит совладелица магазина модной одежды "VIP-Персона" Ольга КОЗУБ. - В наиболее сложном положении оказались те, кто зависит от аренды и перекредитования. Компаниям, имеющим помещения магазинов в собственности и работающим на своих оборотах, безусловно, легче. Но делать какие-либо прогнозы сегодня сложно. Если говорить об индустрии в целом, то труднее всего сегодня приходится домам высокой моды, вынужденным держать лицо и определенную ценовую планку. Хотя все говорит о том, что приоритетом сегодня будут пользоваться вторые линии - очень выгодные по соотношению цена/качество. И поскольку мы и раньше работали в этой нише, то настроены оптимистично. Клиенты, уже почувствовавшие вкус хороших вещей, могут сократить число покупок, но не вернутся к ширпотребу. К тому же на смену откровенно гламурной сегодня приходит более практичная элегантная одежда, которая дольше остается актуальной и является хорошим вложением средств.

Весенне-летняя коллекция заказана и оплачена нами еще полгода назад, и с марта мы начнем ее постепенно получать, а на днях летим заказывать осенне-зимнюю. Конечно, будущий портфель заказов подвергся коррекции - и по объемам, и по содержанию, тем более что итальянские партнеры идут на некоторые компромиссы, позволяя немного сократить тот ассортиментный минимум, что мы обязаны выкупать по контрактам. Кроме того, если в раньше мы стремились расширять ассортиментный ряд наших магазинов, вводя ежегодно одну-две новые марки, то в этом году воздержимся от экспериментов".

"Несмотря на то что минувшая осень была для компании непростой, мы не паникуем, - рассказывает генеральный директор салонов европейской мебели "Милленниум" Эльвира БЕЛОВА. - Да, в октябре-ноябре во владивостокском салоне наблюдались некоторые колебания продаж, но к декабрю приморцы справились с паникой и сомнениями, осознав, что из-за роста евро цены на мебель будут только расти и выжидание принесет лишь новые издержки. В хабаровском салоне все это время ситуация была относительно ровной и стабильной. Вообще, на мой взгляд, кризис - это искусственно подогреваемая ситуация. Тем не менее нам приходится на нее реагировать".

Антикризисные меры

Изменение портфеля заказов, тотальные распродажи для получения оборотных средств, пересмотр ценовой политики - эти и другие шаги предпринимаются сегодня участниками рынка для сохранения своего бизнеса.

"Мы до сих пор не определились с ценами на весенне-летнюю коллекцию, все зависит от курса евро, - продолжает Ольга Козуб, - но однозначно намерены снижать норму прибыли".

"Повышать цены нет смысла, - соглашается Эльвира Белова. - Наоборот, сегодня надо вести более гибкую политику, разрабатывать новые программы лояльности и дополнительный сервис, с большим пониманием идти навстречу клиенту. Например, несмотря на то что из-за роста евро выгоднее оплачивать заказ сразу, есть категория покупателей, нуждающихся в рассрочке. Специально для них мы снижаем размер предоплаты до 35% и увеличиваем время рассрочки. Что же касается изменения ассортимента, то мы готовы рассматривать новые предложения, но уходить в более низкий ценовой сегмент, продавая откровенный ширпотреб под маркой "Милленниум", не намерены. Стоимость мебели, которую мы представляем, складывается не из рекламных издержек производителей, а из реальных преимуществ той или иной марки - эргономичности, долговечности, функциональности, грамотного дизайна. Будем корректировать цены другим образом, пусть даже в ущерб собственной прибыли".

В 98-м было проще

Сравнение с кризисом 10-летней давности напрашивается само собой. По словам участников рынка, переживших дефолт, в 1998-м справиться с его последствиями было проще. Рынок брендовых товаров только развивался, и конкуренция была небольшой, а площади магазинов, штат сотрудников - а следовательно, и расходы на аренду, заработную плату - более скромными...

"Мы готовы к тому, что количество наших покупателей сократится, - говорит Ольга Козуб. - Но всегда будут люди, считающие, что они не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Их бизнес останется на плаву, они - сильные и профессиональные - выстоят, как и мы. А дилетантам придется уйти с рынка, и в этом заключается положительный момент кризиса.

К тому же глобальной катастрофы нет. Наши итальянские партнеры переживают кризис в рабочем режиме. Будем оптимистами, как и дизайнеры ведущих модных домов. Весенне-летний сезон в их интерпретации обещает быть солнечным, радостным и ярким. Постараемся встретить его с таким же настроением".

"В последние год-два аудитория наших клиентов расширилась за счет представителей среднего класса, которые стали активно открывать для себя мир европейской мебели и интерьеров, а сегодня они растерянно берут паузу, - завершает разговор Эльвира Белова. - Но имеющиеся деньги не стоит обесценивать "в кубышке", как и не стоит просто проедать. Их надо вкладывать в непреходящие ценности. А это, согласитесь, прежде всего, дом и семья. Что бы ни происходило, именно комфортный и уютный дом становится настоящим отдохновением, эмоциональной крепостью для всех членов семьи. Мы продаем не просто стильные, а очень функциональные кухни, на которых хочется готовить, разрабатываем и комплектуем интерьеры гостиных, в которых тянет собираться тесным семейным кругом или с самыми близкими друзьями. Словом, сложившаяся ситуация поможет расставить приоритеты в системе потребления и увидеть истинную ценность вещей, осознавая, что действительно важно, а что так, преходяще...".