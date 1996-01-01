Время выпускать облигации

Региональные "голубые фишки" - ОАО "Дальсвязь" и ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК) - несмотря на паралич рынка публичных заимствований, решились на выпуск облигаций.

Эксперты отмечают, что вследствие роста ставок по кредитам компаниям жизненно необходимо искать более дешевые ресурсы. Облигационные займы как раз и дают возможность привлечения более приемлемых по стоимости денежных ресурсов. Но решения о выпуске облигаций принимаются в условиях неопределенности будущего состояния экономики и рынка.

Кризиса бояться - о развитии забыть

Для обеих компаний это не первый опыт привлечения средств таким способом. Даль-связью было размещено 8 телефонных облигационных займов. Сейчас на ММВБ обращаются 2 облигационных займа: один объемом 2 млрд руб. (погашение 30 мая 2012 г.), второй объемом 1,5 млрд руб. (погашение 3 июня 2009 г.).

Дальсвязь планирует провести 6 выпусков биржевых облигаций по 1 млрд руб. каждый. Номинал одной облигации составит 1 тыс. руб. Срок размещения - до 2012 г. Выпуски предлагается проводить по мере необходимости.

В интервью "ЗР" генеральный директор ОАО "Дальсвязь" Антон КОЛПАКОВ сообщил, что компания увеличивает инвестиционную программу на 2009 г. Так, если в 2008 г. капитальные вложения компании составили 2,8 млрд руб., то в 2009 г. планируется направить на инвестиции 3,4 млрд руб.

"Мы увеличиваем инвестиции в строительство инфраструктурных проектов. Выбор этой стратегии связан с тем, что компания хотела бы, пережив неблагоприятные времена, приступить к динамичному развитию твердо стоя на ногах", - говорит Колпаков.

Cовет директоров ДГК принял решение разместить процентные документарные неконвертируемые облигации 2-й серии на сумму 5 млрд руб. В рамках серии ДГК планирует разместить 5 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб. Срок погашения облигаций - 5 лет. В настоящее время в обращении находится первый выпуск рублевых облигаций ДГК на 5 млрд руб., размещенный 14 марта 2008 г. на фондовой бирже ММВБ.

Средства первого облигационного займа были направлены ДГК на выплаты по бридж- кредитам, привлеченным для финансирования инвестпроекта газификации Николаевской ТЭЦ и на рефинансирование кредитного портфеля энергокомпании.

Решение о втором выпуске облигаций было принято советом директоров на основании положительного опыта, приобретенного генкомпанией в результате дебютного выпуска облигаций, сообщили "ЗР" в ДГК.

По мнению первого заместителя генерального директора ОАО "ДГК" Аркадия КОЗЯЙКИНА, в сложившихся в результате глобального финансово-экономического кризиса условиях именно облигационный заем является наиболее рациональным инструментом привлечения средств для генкомпании. Средства, привлеченные в результате размещения облигационного займа, ДГК планирует направить на рефинансирование кредитного портфеля.

Главное, чтобы были деньги

Эксперты считают, что время для реструктуризации долгов по такой схеме сейчас не лучшее. "Экономический кризис идет полным ходом на фондовых рынках спад, курс рубля снизился. В такой ситуации сложно рассчитывать на привлечение инвестиций на свободном рынке. С точки зрения влияния кризисных явлений вполне логично решение Дальсвязи о сроке размещений до 2012 г. Это дает возможность дожидаться благоприятного изменения ситуации, если инвесторам не будут интересны в настоящий момент облигации компании. Но существует еще и другая составляющая - курс рубля. Каким он будет через год - вряд ли можно сейчас прогнозировать. А от этого зависит привлекательность рублевых инвестиционных инструментов", - считает директор консалтинговой компании "Альпари-Консалтинг" Феликс СТЕПАНЕЦ.

"Конъюнктура рынка облигаций сейчас не самая благоприятная. Даже крупным компаниям сложно занимать дешевле 18-20% год. Это достаточно высокая ставка, которая будет оправдана только при условии высоких темпов роста бизнеса. Правда, есть вероятность, что Дальсвязь и ДГК рассчитывают на то, что их облигации выкупят государственные банки, что позволит получить относительно дешевые деньги. Они могут быть направлены на реализацию инвестиционных проектов, которые усилят рыночные позиции компаний. Стоит учитывать, что кризис позволяет снизить себестоимость инвестиционных проектов, т.е. это лучшее время для серьезных капитальных вложений. Главное, чтобы были деньги", - отмечает генеральный директор ООО "Финам-Владивосток" (представитель ЗАО "Финам" во Владивостоке) Иван НАГИБИН.

Генеральный директор ИК "Восток-Инвест" Александр ГАНЬЖИН считает, что ситуация на рынке не статична и к моменту размещения вполне может измениться в лучшую сторону. Впрочем, для каждого из эмитентов имеются свои нюансы, которые зависят прежде всего от его финансового положения.

"Дальсвязь, обладая прекрасными финансовыми показателями, может достаточно гибко выбирать время для размещения облигаций, что позволит ей не сильно переплачивать за привлекаемые ресурсы. У ДГК ситуация иная - 13 марта ей предстоит погасить купон по первому выпуску облигаций в сумме 261,8 млн руб., а уже 18 марта подойдет оферта на выкуп облигаций в сумме 5 млрд руб. При сохранении текущей рыночной ситуации многие из инвесторов захотят воспользоваться офертой, поэтому возможности отложить размещение второго выпуска облигаций невелики и покупатели могут рассчитывать на повышенную доходность по данному выпуску. В случае совсем уж плохих условий заимствования ДГК может рассчитывать на то, что выпуск будет выкуплен при помощи государственных денег и при содействии "РАО ЭС Востока", - говорит Александр Ганьжин.

Ситуация сложная и решение непростое

Эксперты уверены, что, принимая решение, компании отдавали себе отчет в возможных трудностях с выполнением обязательств. "Если говорить о Дальсвязи, то, на первый взгляд, сильного сокращения денежного потока можно не ожидать. Хотя кризис обостряет конкурентную борьбу, и, несмотря на почти монопольное положение компании, давление небольших конкурентов усилится, в первую очередь в секторе обеспечения интернет-доступа. Данный фактор означает возможное расхождение с планами, так как вследствие кризиса планирование сценариев будущего состояния рынка не может дать той достоверности, которая была во время спокойного развития экономики. В отношении ДГК также множество сомнений - сокращение производства вызовет сокращение потребления электроэнергии (именно этот фактор и стал причиной того, что акции энергетических компаний выглядят хуже всего на рынке). А значит и дохода компании", - считает Феликс Степанец.

"Уровень финансовой устойчивости компаний можно оценить как высокий. Например, по итогам первых трех кварталов прошлого года показатели задолженности Дальсвязи - чистый и процентный долг - снизились на 23% и 15% соответственно. У ДГК ситуация сложнее - долговая нагрузка в несколько раз превышает EBITDA, дополнительные займы приведут к увеличению рисков компании, да и интерес инвесторов к бумаге будет на низком уровне", - говорит Иван Нагибин.