Имущественный недочет

Итак, новая редакция подпункта 2 пункта 1 статьи 220 "Имущественные налоговые вычеты" II части Налогового кодекса Российской Федерации (с учетом изменений от 26.11.2008 г. N 224-ФЗ - далее Кодекс) звучит таким образом:

"Общий размер имущественного налогового вычета, предусмотренного настоящим подпунктом, не может превышать 2000000 руб. без учета сумм, направленных на погашение процентов по целевым займам (кредитам), полученным от кредитных и иных организаций Российской Федерации и фактически израсходованным налогоплательщиком на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры или доли (долей) в них".

Миллионы на дороге не валяются

Говоря доступным языком, для налогоплательщиков в 2 раза увеличили налоговый вычет на приобретение жилья. Если раньше с 1 млн руб. человек имел право получить социальный вычет в сумме 13%, а значит, 130 тыс. руб., то теперь эта сумма увеличится в 2 раза. С суммы в 2 млн руб. дохода налогоплательщик получит социальный налоговый вычет в размере 13%, или 260 тыс. руб. Если, конечно, предоставит декларацию и все положенные документы.

В то же время абсолютно всем вновь испеченным владельцам жилья радоваться не стоит. Положения кодекса распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 г. Т.е. приобретшие квартиру, дома, доли в них и т.д. до обозначенного периода не смогут претендовать на столь большой вычет. В любом случае и 130, и 260 тыс. руб. - это те суммы, ради которых стоит собрать все документы по сделке и оформить налоговый вычет на покупку квартиры или дома.

Налогоплательщик распиской красен?

В этом году некоторые приморские налогоплательщики столкнулись с неожиданной проблемой. Например, в одной из районных налоговых инспекций Владивостока у счастливого владельца нового жилья потребовали расписку о передаче денег за имущество от покупателя продавцу, заверенную нотариально!

Оговоримся сразу, чтобы не вводить в замешательство читателей, такое нововведение, скорее всего, объясняется появлением внутреннего письма-разъяснения. Оно имеет обязательный характер для налоговых инспекторов, но не имеет силы закона для налогоплательщиков! Т.к. нет ничего выше, чем Налоговый кодекс или Федеральный закон. В самом лучшем случае письмо - всего лишь подзаконный нормативный акт, и если он расходится в толковании с основным законом, то читай Налоговый кодекс.

Расскажем, каковой должна быть первая реакция на столь интересное предложение налоговой инспекции. Она проста: открыть II часть Налогового кодекса Российской Федерации. Разумеется, в налоговой инспекции изучать совместно документы вам возможности не предоставят, тогда не поленитесь воспользоваться любой поисковой информационно-правовой системой, где содержатся самые актуальные изменения законодательства.

Читай Налоговый кодекс

Наталья КУТЕНКОВА, налоговый консультант, директор "Центра аудита, бухгалтерского учета и налогового права "KNS" - правовед", обращает внимание наших читателей, что из письма Минфина России от 19.01.09г. № 03-04-05-01/11 следует, что для подтверждения права на имущественный налоговый вычет налогоплательщик представляет при приобретении квартиры, доли (долей) в ней или прав на квартиру в строящемся доме:

- договор о приобретении квартиры, доли (долей) в ней или прав на квартиру в строящемся доме;

- акт о передаче квартиры, доли (долей) в ней налогоплательщику;

- документы, подтверждающие право собственности на квартиру или долю (доли) в ней;

- платежные документы, подтверждающие факт уплаты денежных средств по произведенным расходам.

Судебное решение о признании права собственности на квартиру также является документом, на основании которого налогоплательщик может получить имущественный налоговый вычет.

В качестве платежных документов, подтверждающих оплату расходов, можно представить (абз. 15-17 подпункта 2 пункта 1 статьи 220 НК РФ):

- расписки продавца о получении денег;

- документы, подтверждающие уплату процентов по целевому кредиту (займу), израсходованному на приобретение (строительство) жилья;

- квитанции к приходным ордерам;

- платежные поручения;

- товарные и кассовые чеки;

- выписку банка о перечислении денег со счета;

- акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца;

- другие документы, подтверждающие факт осуществления расхода.

Наталья Кутенкова замечает, что кодекс не предусматривает нотариального заверения расписки. В случае отказа налоговой принять вычеты обжалование производится в установленном кодексом порядке. Отказ в вычете должен быть оформлен решением, которое обжалуется в рамках статьи 101.2 п.5 НК РФ в вышестоящий налоговый орган (в нашем случае в Управление ФНС по Приморскому краю), затем налогоплательщик может обратиться в суд. Если дело только в данной расписке и ее нотариальном заверении, то правда исключительно на стороне налогоплательщика.

Ипотечный кредит "плюс "

Отметим, что, несмотря на появившиеся "страшилки", надо помнить, что большим плюсом налогового имущественного вычета является возможность получения вычета и на проценты по ипотечному кредиту, их сумма не входит в действующий до 1 января 2008 г. лимит в 1 млн руб. и сегодняшний в 2 млн руб. Налогоплательщику нужно лишь помнить, что он должен предоставлять в налоговую инспекцию справку из банка о выплаченных процентах по ипотечному кредиту. Для подтверждения выплаты процентов необходимо ежегодно в банке-кредиторе получать справку о произведенных платежах с их разбивкой на сумму основного долга и сумму выплаченных процентов.

Если ипотечный кредит оформлен в иностранной валюте, то при расчете налогового вычета все платежи по кредиту пересчитываются в рубли по курсу ЦБ на день платежа.

Заранее оформить налоговый вычет на еще не уплаченные проценты невозможно.

Имущественный налоговый вычет не применяется, лишь когда оплата расходов на строительство или приобретение жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них для налогоплательщика производилась за счет средств работодателей или иных лиц, средств материнского капитала и пр.