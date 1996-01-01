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Малый бизнес может рассчитывать на субсидии
Как сообщили в департаменте экономического развития Приморского края, в краевом бюджете предусмотрено более 3,5 млн руб на субсидии предприятиям и организациям малого бизнеса, производящим и реализующим товары, работы и услуги, предназначенные как для внутреннего российского рынка, так и на экспорт.
Субсидии могут предоставляться на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлечённым на развитие бизнеса. Кроме того, малому бизнесу будет возмещаться часть затрат, связанных с оплатой услуг по выполнению обязательных требований законодательства РФ или страны-импортера, необходимых для экспорта товаров, работ и услуг, в том числе работ по сертификации, регистрации или другим формам подтверждения соответствия. Возможно получить субсидию на возмещение части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, на возмещение части затрат по регистрации и правовой охране изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности. Субсидии возможны на возмещение части затрат на разработку средств индивидуализации предприятия или продукции - фирменного наименования, товарного знака, промышленного образца для товаров и услуг, а также на разработку бизнес-плана проекта.
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