В Приморье придет труба

В первой половине этого года подрядные организации ОАО "Газпром" могут приступить к строительству основных объектов магистрального газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" на территории Приморского края, сообщает сайт "Эхо".

В настоящее время закончились изыскательские работы. Сейчас завершается проектирование и согласование проектных решений в надзорных органах. Все работы выполняются в соответствии с мероприятиями по I пусковому комплексу, утвержденному руководством ОАО "Газпром".

Параллельно с проектированием магистрального газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" продолжается разработка Генеральной схемы газоснабжения и газификации Приморского края. В настоящее время по всем 34 муниципальным образованиям края составлены cхемы газоснабжения и газификации районов.

Напомним, газификация Приморского края осуществляется по поручениям Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА и Председателя Правительства Владимира ПУТИНА. Строительство газопровода должно завершиться в 2011 году.