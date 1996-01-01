Работодатели Владивостока предпочитают иностранцев

В базе данных центра занятости Владивостока на настоящий момент числится более 14 тысяч вакансий. И почти половина заявок работодателей - на иностранную рабочую силу, сообщает PrimaMedia.Ru.

- Уже сейчас численность граждан, обратившихся за помощью в трудоустройстве, непрерывно растет, в том числе и за счет сокращенных работников, - говорит ведущий специалист Управления государственной службы занятости населения Приморского края Людмила ДАВЫДОВА. - Сегодня речь идет уже почти о 90 тыс. безработных в Приморье. И специалисты прогнозируют дальнейший рост их числа.

Однако не радуют данные о том, что почти 7 тыс. вакансий, имеющихся в картотеке Центра занятости Владивостока, рассчитаны на иностранную рабочую силу. Желание работодателей понятно: наш человек не претендует на работу, сулящую маленький доход и требующую физического труда и исполнительности.

- Зарплата, которую я могу предложить, сравнительно небольшая - в районе 10-12 тыс. руб., а требуется от работника многое: и грузы разгружать, и на складе порядок поддерживать, - рассказывает владелец собственной фирмы Георгий. - А иностранцы приезжают во Владивосток с конкретной целью - работать. Заработок для них тоже важен, но они и более исполнительны, трудолюбивы. У россиян - перекур, поздний завтрак, перекур, обед, снова перекур - и так до конца рабочего дня...