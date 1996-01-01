"Амурметалл" - в "аниткризисном" списке

Чтобы пережить кризис, дальневосточные металлурги надеются на помощь властей, рефинансирование кредитных обязательств и рост импортного спроса.

В конце января генеральный директор управляющей организации ООО "Сибирско-Амурская сталь" Сергей ХОХЛОВ представил в правительстве Хабаровского края отчет о текущем состоянии дел завода "Амурметалл".

Досье По предварительным итогам, годовая программа производства стали выполнена предприятием на 88,6%. В целом за 2008 год прибыль от реализации ожидалась на уровне 1,5 млрд руб. Однако по итогам работы в четвертом квартале вместо планируемой прибыли были получены убытки от реализации, которые составили около 1,6 млрд руб. Чистый убыток за год, по словам гендиректора управляющей организации, составляет 1,5 млрд руб., из них больше миллиарда - за счет отрицательной курсовой разницы.

Критической точкой для предприятия, как и для всей металлургии России, стал осенний обвал цен на готовую продукцию, который произошел одновременно на внутреннем и внешнем рынках. Вкупе с падением спроса на металл сохранение прежних объемов производства, по оценке Сергея Хохлова, уже к середине ноября "стало экономически бессмысленным". В результате менеджмент предприятия принял решение о сокращении производства стали на 30% и остановке производства отдельных видов продукции. В вынужденные отпуска было отправлено более 1600 человек, на сокращенную рабочую неделю переведены еще около 800 человек.

Еще одним существенным ударом, сказавшимся на экономике предприятия, Сергей Хохлов считает ценовую политику поставщиков сырья - металлолома и других материалов для производства стали. "Практически все поставщики отказались снижать цены хотя бы пропорционально падению цен на металл и до сих пор держат их на докризисном уровне. В результате оборотных средств не осталось, и мы были вынуждены отказаться от закупок сырья и планировать производство исходя из складских запасов на уровне технологических и финансовых рисков. В итоге уже три месяца "Амурметалл" работает на сделанных ранее запасах металлолома. По другим материалам происходят закупки только на текущее производство", - объяснил причинно-следственные связи руководитель предприятия.

На "Амурметалле" полагают, что первый квартал текущего года станет для завода еще более тяжелым. В первую очередь из-за того, что уже израсходованы практически все запасы сырья.

Между тем надежды металлургов на появление на внутреннем рынке доступного по стоимости сырья могут оправдаться уже в начале второго квартала. 30 марта начнет действовать приказ Федеральной таможенной службы "О местах декларирования отдельных видов товаров", согласно которому на Дальнем Востоке оформление экспорта лома черных металлов будет осуществляться только в порту Петропавловска-Камчатского. Для "металлистов" это по сути запрет на экспорт, и они должны будут сыграть на руку единственному в регионе металлургическому заводу. Руководство завода уже заявило, что его мощности - на 2 млн тонн - позволяют перерабатывать весь объем черного лома, экспортируемого через региональные материковые порты, а это порядка 1,2 млн т.

Единственный достаточно солидный заказ на 280 тыс. тонн арматуры "Амурметалл" ожидает от "Дальневосточной дирекции Росстроя" - главного заказчика по строительству объектов АТЭС во Владивостоке. Однако сроки размещения этого заказа зависят от того, как будет финансироваться строительство. Кроме того, комсомольчане уже в ближайшее время вполне могут рассчитывать на рост спроса их продукции в Китае, правительство которого в январе выделило на развитие инфраструктуры страны более $600 млн. "На рынках Юго-Восточной Азии тоже появились предложения о покупках, что уже положительно, хотя цены остаются пока низкими", - не без доли оптимизма заметил Сергей Хохлов.

Досье Производственная программа завода на 2009 год сверстана исходя именно из этих прогнозов и с августа предусматривают включение технологических линий с объемом производства 180 тыс. тонн стали в месяц (в годовом исчислении - 2 млн т).

Однако есть и еще одна, наиболее сложная проблема - финансовая. Как уже упоминалось, свободных оборотных средств у "Амурметалла" уже практически не осталось. При этом у предприятия кредитные обязательства. Попытка рефинансировать в российских банках зарубежные кредиты на общую сумму $170 млн оказалась неудачной. Дополнительно необходимо рефинансирование облигационных займов на сумму 4,5 млрд руб., которые в кризисной ситуации не могут окупиться, но "могут погубить завод". Первый из займов - на полтора миллиарда - "Амурметаллу" предстоит погасить уже в феврале.

Сергей Хохлов высказал уверенность, что без поддержки властей, как минимум, в виде госгарантии на привлечение средств для закупки металла, завод не может повлиять на ускорение решений о банковском финансировании: - "Мы провели в Москве 15 января встречу с представителями российских и иностранных банков. Все подтвердили готовность поддержать завод в 2009 году с учетом кризисных процессов, однако никто не рискует быть первым. Всех одновременно пугает, что правительство продекларировало преференции по утвержденному списку системообразующих предприятий, но реальные средства предприятия не получили. Все себя в этой цепочке завели в тупик".