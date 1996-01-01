Кризис - время для умных

Сегодня мы предлагаем вниманию участников задания в четырех областях управления.

Персонал

Задача 1: До кризиса ваша компания придерживалась принципа в оплате труда "выше среднерыночной", т.е. все менеджеры у вас очень дорогие. Их квалификация вас совершенно устраивает. Сейчас на рынок труда вышло большое количество сильных специалистов по меньшей цене. Будете ли вы снижать оплату труда ваших менеджеров, понимая, что это, безусловно, демотивирует их?

Задача 2: Один из подчиненных вам руководителей - хороший специалист, досконально знает свое дело, рационально мыслит, упорен и настойчив в достижении цели, предан компании. Вместе с тем этот руководитель очень плохо обращается с персоналом: он груб, нечуток к людям, постоянно обижает их, заносчив, высокомерен. В кризис вам необходимо провести оптимизацию численности (некоторое уменьшение) персонала и увеличить нагрузку оставшимся. Неэтичное поведение вашего подчиненного с высокой вероятностью приведет к снижению эффективности работы сотрудников и даже к судебным искам. Какое решение следует принять?

Задача 3: Вы работаете бригадиром уже второй год. Молодой рабочий обращается к вам с просьбой отпустить его с работы на четыре дня за свой счет в связи с бракосочетанием. "Почему же на четыре?" - спрашиваете вы. "Когда женился Петров, вы ему разрешили на четыре дня, кроме того, вы задержали нам зарплату уже за два месяца", - невозмутимо отвечает рабочий и подает заявление. Вы подписываете на три дня, согласно действующему положению. Однако подчиненный выходит на работу спустя четыре дня. Как вы поступите?

Задание в свободном формате: Опишите используемые вами эффективные антикризисные кадровые мероприятия.

Стимулирование сбыта

Задача 1: В магазинах дилеров российского производителя деревянных дверей экстра-класса скопилось более шестимесячного запаса непроданных дверей. Дилеры винят в этом производителя, который, по их мнению, слишком завысил цены на свою продукцию. Производитель же считает, что всему виной - скупость дилеров, не желающих снижать розничные цены. Вице-президент по маркетингу производителя заявил, что они пересмотрят условия отгрузки продукции дилерам, которые не прислушались к рекомендациям снизить цены. Проанализируйте, в чем может быть скрыта истинная причина конфликта? Какие возможны сценарии разрешения конфликта?

Задача 2: У консалтинговой компании (кадровый и управленческий консалтинг) в кризис резко упал спрос на услуги (в 10 раз). Клиенты отменили бюджеты на эти цели. Подбор, оценку, развитие, высвобождение персонала проводят своими силами, необходимости в реструктуризации, описании бизнес-процессов и т.п. не видят. Предложите меры по сохранению масштаба деятельности и уровня прибыльности для данной консалтинговой компании.

Задача 3: Вы являетесь начальником отдела продаж дистрибьюторской компании. До недавнего времени ваши продажи велись несколькими командами торговых представителей, среди которых были и в том числе выделенные команды, которые дополнительно финансировались производителями. В кризис производители отказали в дополнительном финансировании. Содержать выделенные команды для вас стало совершенно нерентабельно. Придется объединять прайсы. Как при этом не снизить объемы продаж? Уменьшать ли количество торговых представителей или лучше разукрупнить районы? Какую систему стимулирования торговых представителей вы считаете наиболее адекватной кризису?

Задание в свободном формате: Опишите используемые вами эффективные антикризисные мероприятия по стимулированию сбыта.

Финансы

Задача 1: Общество, согласно Уставу, ежеквартально распределяет полученную за период прибыль и выплачивает участникам общества в виде дивидендов. На собрании участников общества при утверждении итогов работы за 3-й квартал было заслушано предложение финансового директора: в связи со сложившейся экономической ситуацией прибыль, полученную по итогам 3 квартала, направить на пополнение оборотных средств организации. Предложение участниками общества было принято единогласно.

Вопрос: Какие аргументы финансового директора оказались столь убедительными, на какие цели было предложено направить дополнительные оборотные средства, если об организации известно следующее: это сеть аптек, стабильно работающая на рынке города Владивосток около 10 лет.

Задача 2: В условиях кризиса потребительская способность населения снизилась на 20%. Перед финансовым директором сети ресторанов быстрого обслуживания поставлена задача, разработать ряд мероприятий, направленных на сохранение уровня прибыли докризисного периода. Финансовый директор предложил внедрить на предприятии концепцию таргет-костинга (target costing). Поставленная цель была достигнута. Какие мероприятия были предложены менеджером в рамках этой концепции. Какие мероприятия предложите Вы?

Задача 3: Промышленное предприятие в условиях кризиса вынуждено сократить объём производства вследствие уменьшения количества заказов. В результате часть производственных мощностей не используется. Какие экстренные меры предложил принять финансовый директор, результатом которых будет экономия на издержках?

Задание в свободном формате: Предложите не менее семи мероприятий, направленных на защиту предприятия от рецессии.

Стратегия предприятия

Задача 1: Накануне кризиса, реализуя стратегию географического расширения, вы открыли несколько филиалов. Вплоть до сентября все шло по бизнес-планам. В настоящий момент бюджеты на эти проекты исчерпаны, но по причинам кризиса ни один из филиалов не вышел на точку безубыточности. Будете ли вы закрывать эти филиалы? От чего будет зависеть принятие вами этих решений?

Задача 2: Вы генеральный директор крупной торговой компании. Как и все находитесь во власти кризиса. В настоящий момент вы переживаете следующие проблемы: 1) часть товара вы получаете из Японии, и из-за курсовой разницы очень серьезно страдает прибыль вашей фирмы; 2) упали продажи товара примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; 3) необходимо снижать издержки (на закуп, аренду, персонал, обеспечение и др.); 4) вы не смогли выплатить годовой бонус своей топ-команде, из-за чего ваши подчиненные демонстрируют обиду, не включены в работу, идет тихий саботаж ваших распоряжений. Как вы расставите приоритеты в решении данных проблем? Какие подходы в решении каждой проблемы примените?

Задача 3: Вы первый руководитель предприятия и в обычные времена всегда использовали практику демократического принятия решений. Ваши подчиненные привыкли, что решения принимались с их участием. Сейчас во многих своих подчиненных вы видите признаки паники и растерянности. Приступая к составлению плана работы предприятия на ближайшие три месяца, вы попросили ваших подчиненных написать предложения в этот план. Ничего не получив, вы составили план сами. План получился очень напряженным, что оправдано ситуацией. При другом подходе ваше предприятие не выживет. Доведя план до подчиненных, вы увидели, что включаться в выполнение этого плана они не собираются. И из-за неверия в него, и отчасти от обиды, что план составлен без них. Где вы допустили ошибки? Что вы предпримете сейчас? Каковы особенности принятия управленческих решений в экстренных, кризисных ситуациях?

Задание в свободном формате: Опишите используемые вами эффективные мероприятия по стратегии вывода компании из кризиса.

Ждем Ваших решений по адресу: eraud@uspeh-vl.ru, контактные телефоны: (4232) 34-60-48,32-91-22,34-57-55, 34-60-21 Самые интересные варианты решений будут опубликованы в газете "Золотой Рог" и на сайте www.zrpress.ru