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Творческий конкурс "Антикризисный менеджер - 2009"
Организаторы конкурса:
Издательская компания "Золотой Рог" и региональная сеть Кадровых Агентств "Успех"
Основные цели конкурса
Конкурс направлен на повышение уровня творческой активности бизнес-сообщества по поиску решений по оздоровлению экономики.
Созданный по итогам конкурса кадровый резерв позволит многим компаниям решить свои задачи по выводу предприятий из кризиса.
Участники конкурса
Участниками конкурса являются менеджеры компаний всех форм собственности, работающих на Дальнем Востоке
Номинация конкурса
Антикризисный менеджер - 2009
Порядок проведения конкурса
Конкурс будет проведен в 2 этапа. На 1-м этапе (3 февраля) будут опубликованы задания для участников. Задания сфокусированы на 4-х областях: "Стимулирование сбыта" "Персонал" "Финансы" "Стратегия предприятия"
На 2-м этапе любой желающий присылает свой вариант решения в любой из указанных областей.
Ответы направляются в Экспертную комиссию конкурса по электронной почте office@uspeh-vl.ru., тел\факс: (4232) 34-60-48, 34-60-21, 32-91-22 до 10 марта 2009 г. С 10 февраля на страницах газеты "Золотой Рог" и на сайте www.zrpress.ru будет освещаться ход конкурса (интервью с участниками, комментарии экспертов, наиболее интересные варианты решения поставленных задач).
Подведение итогов конкурса
Подведение итогов конкурса состоится 12 марта, 17 марта 2009 г. итоги будут опубликованы в газете "Золотой Рог" и на сайте www.zrpress.ru Каждый участник получит СЕРТИФИКАТ УЧАСТИЯ, а победители - ДИПЛОМ РЕГИОНАЛЬНОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА "АНТИКРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР - 2009"
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