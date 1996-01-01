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УК будут создавать ТСЖ!
Владивосток получил 164 млн руб. из федерального бюджета на капитальный ремонт жилого фонда. Одним из обязательных условий выделения средств стало наличие среди списка запланированных к ремонту объектов жилья 5% домов с ТСЖ. Для получения новой порции вливаний в 2009г. городу потребуется создание еще 300 ТСЖ.
Осознав сей факт, управление содержания жилого фонда и городских территорий администрации Владивостока поменяло тактику взаимоотношений с указанной формой самоорганизации жильцов. С точки зрения чиновников, форма управляющих компаний (УК) более рациональна. Но денег без ТСЖ не дают. Значит, потребуется создать такую схему управления ТСЖ, которая не мешала бы прохождению и осваиванию финансовых потоков. По слухам, в УК будут назначены люди, ответственные за организацию ТСЖ. Они проведут собрания жильцов, напишут уставы и т.д. (Рубрика "ходят слухи, что").
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