Почта России объявляет досрочную подписку на второе полугодие 2009 года

С 1 февраля по 31 марта 2009 года в любом почтовом отделении Приморья можно досрочно подписаться на периодические печатные издания на второе полугодие 2009 года. При этом стоимость подписки сохраняется на уровне прошлого подписного периода. Об этом сообщили РИА PrimaMedia в группе по связям с общественностью УФПС Приморского края.

Регулярно проводимые Почтой России, издательствами и подписными агентствами досрочные подписные кампании позволяют физическим и юридическим лицам оформить подписку заранее по льготным ценам. ФГУП "Почта России" является единственным предприятием в стране, обеспечивающим доставку газет и журналов по всей территории России, принося выписанное издание каждому подписчику непосредственно на дом.