"Амурметалл" готов потребить весь металлолом, экспортируемый через порты Дальнего Востока

ОАО "Амурметалл", специализирующееся на переработке лома черных металлов, способно потребить весь объем металлолома, который экспортируется через порты Дальнего Востока. Завод готов приобретать лом по цене внутреннего рынка, отмечается в сообщении компании.

"Амурметалл" имеет сталеплавильные мощности в объеме 2 млн 100 тыс. тонн в год и готов при улучшении рыночной ситуации осуществить главную задачу масштабной реконструкции и модернизации предприятия - выйти на производство стали свыше 2 млн тонн в год. В этом случае вся экспортируемая масса металлолома будет закуплена "Амурметаллом", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 30 марта 2009 г. вступает в силу приказ Федеральной таможенной службы "О местах декларирования отдельных видов товаров", которым существенно сокращается количество таможенных переходов для экспорта металлолома по всей территории России.

На Дальнем Востоке оформление лома черных металлов на экспорт будет осуществляться только в порту Петропавловск-Камчатский.

Руководство "Амурметалла" надеется, что сокращение до минимума числа пунктов таможенного оформления и пропуска вывозимого из России лома "коренным образом изменит ситуацию и поможет повернуть существенную часть экспорта лома на внутренний рынок".

"Амурметалл" напоминает, что проблема с вывозом металлолома существует с 1997 г., когда на это сырье были отменены таможенные пошлины. На Дальнем Востоке сложилась особенно острая ситуация, поскольку здесь сосредоточены незначительные ресурсы лома и близко расположен емкий экспортный рынок Юго-Восточной Азии.

В последнее время поставки лома на завод осуществлялись из Восточной и Западной Сибири. При этом высокая транспортная составляющая в стоимости сырья приводит к тому, что лом для дальневосточных металлургов становится значительно дороже, чем поставки из ближайших регионов Амурской области и Хабаровского края, откуда в основном лом уходит на экспорт.

"Таможенные ограничения пропуска для лома черных металлов - это нормальные защитные меры. Металлурги продолжат борьбу за жесткое госрегулирование экспорта металлолома на Дальнем Востоке. И будут добиваться полного запрета вывоза лома не только через таможенные переходы Дальнего Востока", - приводятся в сообщении слова генерального директора управляющей организации ООО "Группа "Амурметалл" Сергея ХОХЛОВА.