Администрация Приморья может купить "Русский вольфрам"

Администрация Приморья рассматривает возможность приобретения в краевую собственность ООО "Русский вольфрам". Предложение о покупке предприятия его собственникам может быть сделано в ближайшее время. Это связано с критической ситуацией, которая сложилась на "Русском вольфраме".