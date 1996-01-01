Акционеры "Владавиа" одобрили привлечение кредита ВТБ

Акционеры ОАО "Владивосток Авиа" на внеочередном собрании 21 января одобрили привлечение кредита ВТБ на сумму до 700 млн руб., говорится в сообщении перевозчика.В пресс-службе ВТБ агентству "Интерфакс-АФИ" пояснили, что в настоящее время банк ведет переговоры с "Владавиа". По словам источника, близкого к банку, переговоры находятся на начальной стадии и никаких окончательных решений еще не принято.