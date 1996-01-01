ДЦСС наполняет уставный капитал

ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ДЦСС), входящее в состав Объединенной судостроительной корпорации, перевело реестр на обслуживание во Владивостокский филиал ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.".

Напомним, что ДЦСС создан 11 декабря 2007 г. на базе государственного уставного капитала в 25 млн руб. и 100% минус 1 акция владивостокского ОАО "НИИ "Берег". После завершения приватизации в него будут включены ОАО Дальневосточный завод "Звезда" и судоремонтные заводы Министерства обороны №№ 179, 92 и 30. Также в холдинг переданы 20% акций ОАО Холдинговая компания "Дальзавод" (Владивосток), 10% акций ОАО "Николаевский-на-Амуре судостроительный завод" и 20% акций ОАО "Амурский судостроительный завод" (Хабаровский край), принадлежащих государству.