"Русскому Вольфраму" нужен госзаказ

Председатель Горно-металлургического профсоюза России, депутат Госдумы РФ Михаил ТАРАСЕНКО обратился к министру промышленности и торговли РФ Виктору ХРИСТЕНКО с просьбой в первоочередном порядке принять на федеральном уровне меры поддержки горно-металлургических предприятий Приморья. "Особенно критическая ситуация сложилась в ООО "Русский Вольфрам", где уже более полугода работникам не выплачивается заработная плата", говорится в обращении.