Лицевой счет избавили от "безнадежной" недоимки

Налоговики обязаны своевременно исключить из карточки лицевого счета компании сведения о погашенной или "нелегитимной" недоимке. Об этом в очередной раз вынужден был напомнить ФАС Северо-Западного округа в своем постановлении от 15 сентября 2008 г. по делу № А56-11366/2008.