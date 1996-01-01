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Эйчары в роли коммуникаторов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В период кризиса службы персонала в компаниях должны качественно поменяться: если до сих пор их основной функцией был наем и адаптация сотрудников, то сейчас наибольший упор в работе они должны сделать на развитии персонала.

Кроме этого, на эйчаров в настоящее время ложится коммуникативная функция - именно они должны информировать персонал о процессах, происходящих в компаниях. Это поможет избежать пессимистических настроений в коллективе.

К таким выводам пришли участники круглого стола "Использование HR-технологий в ситуации экономической нестабильности", который прошел 28 января по инициативе центра бизнес-развития "Кохинор".

Именно сегодня в условиях кризиса многие компании столкнулись с тем, что HR у них и нет, несмотря на гипертрофированные отделы кадров. Об этом в своем выступлении на круглом столе заявил вице-президент холдинговой компании "Лотос" Алексей МЕРЗЛЯКОВ. "Специалисты, которые декларировали себя как менеджеры по персоналу, по большому счету, кадровики. А службы персонала во многих компаниях до сих пор работали как внутренние агентства по найму. Сегодня роль кадровых служб выходит на первый план. И в первую очередь, эти службы должны заняться развитием персонала. По моим оценкам, к четвертому кварталу 2009 г. начнется очередной подъем экономики. И для того, чтобы этот подъем происходил на качественном уровне, в первую очередь, должна качественно поменяться HR- служба. На мой взгляд, сегодня в Приморье практически нет ни одной компании, где была бы выстроена четкая система управления человеческими ресурсами. Мы долгое время росли ресурсно - у всех было очень много денег. Сейчас мы должны расти интеллектуально, поэтому и должны заниматься развитием персонала", - считает эксперт.

Ирина НИКОЛАЕВА, директор кадрового агентства "Проспект", также высказала мысль о том, что сейчас роль HR-служб будет смещаться в сторону внутренних функций. Так как сегодня наем в большинстве компаний практически приостановлен, эйчары займутся оценкой компетенций имеющегося персонала и их развитием. По мнению Ирины Николаевой, сегодня очень важно оценить имеющийся персонал именно с точки зрения потенциала развития. "Новое время требует новых компетенций. Мы сталкиваемся с тем, что интуитивная оптимизация приводит к тому, что компания оставляет людей по результатам их деятельности в предыдущем периоде", - считает она.

Кроме этого, все собравшиеся отметили, что в сегодняшней ситуации на первый план выходит коммуникативная функция служб персонала - они должны не сеять панику, а информировать персонал о всех процессах, происходящих в компании.

Ирина Николаева также заметила, что сегодня компаниям все больше будут необходимы универсальные сотрудники - при сокращении количества персонала функции нескольких работников должен будет выполнять один человек. С этой мыслью не согласился Алексей Мерзляков. По его мнению, направление универсализации не эффективно, оно позволяет добиться результата в короткой перспективе. Для эффективного стратегического развития необходима четкая и глубокая специализация сотрудников.

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