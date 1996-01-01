Декларацию навязали... счастливчикам

C 1 января стартовала очередная декларационная кампания по доходам физических лиц за 2008 г.

Как и прежде, заявить о своих доходах, полученных в минувшем году, должны индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, частнопрактикующие нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, другие физические лица, которые в установленном законодательством порядке занимаются частной практикой, граждане, получившие доходы от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, по трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера (например, граждане, получившие доходы по договорам найма или аренды любого имущества, домработницы, репетиторы, иные лица, которые оказывают услуги физическим лицам по содержанию их личных домохозяйств).

В список обязанных задекларировать свои доходы входят и физические лица, осуществляющие продажу имущества, принадлежащего им на праве собственности, налоговые резиденты РФ, то есть те, кто в прошлом году находился в России не менее 183 дней и получил доходы за ее пределами.

К категории обязательных декларантов относятся граждане, которым посчастливилось выиграть в лотерею или на тотализаторе, а также те, кто "заработал" на игровых автоматах или других, основанных на риске играх.

Не надо откладывать процедуру декларирования и тем, кто получил доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений.

Декларация по налогу на доходы физических лиц представляется в налоговую инспекцию не позднее 30 апреля 2009 г. по месту жительства или месту пребывания. Адрес места пребывания заполняется при отсутствии места жительства в Российской Федерации.

Декларация может быть представлена в бумажном варианте непосредственно в налоговую инспекцию или по почте. Если налогоплательщик решил направить декларацию в виде почтового отправления, необходимо сделать опись вложения. В случае пересылки декларации по почте днем ее предоставления считается дата отправки.

Отчет о полученных доходах представляется налогоплательщиком в инспекцию лично или его представителем, который обязан предъявить оригинал документа, подтверждающего его полномочия на подписание налоговой декларации. Нотариально заверенная копия такого документа в обязательном порядке прилагается к декларации.

Стоит обратить внимание, что декларация обязательно подписывается налогоплательщиком, в свою очередь и налоговый орган по просьбе декларанта обязан проставить отметку на копии декларации и дату ее предоставления.

В последнее время среди налогоплательщиков все большей популярностью пользуется электронный способ передачи налоговых деклараций - по телекоммуникационным каналам связи. При передаче декларации через Интернет днем ее предоставления считается дата отправки.

Подача декларации в электронном виде возможна при наличии гарантий ее достоверности и защиты от искажений. Электронная форма декларации должна быть подтверждена электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Напомним, что для физлиц, не исполнивших обязанность по своевременному представлению декларации по форме 3-НДФЛ, предусмотрена налоговая ответственность в виде штрафа, размер которого зависит от суммы налога, подлежащего уплате, и от количества дней, истекших с установленного законодательством о налогах и сборах срока предоставления декларации.

Не секрет, что в период проведения массовых мероприятий возможно образование очередей. Чтобы избежать этого в период нынешней кампании, налоговики края уже сегодня приглашают всех декларантов прийти в инспекции и выполнить обязанность, предписанную законодательством, - подать декларацию о доходах за 2008 г.

Отдел работы с налогоплательщиками, их регистрации и учета и СМИ УФНС России по Приморскому краю.