Вокзалы снова будут реконструировать. Изнутри

Дирекция железнодорожных вокзалов - филиал ОАО "РЖД" объявила о намерении, начиная с февраля, провести конкурсы на осуществление реновации строений и модернизации оборудования 30 железнодорожных вокзалов, включая вокзалы Хабаровск-1 и Владивосток. Конкурсы предполагается проводить в два этапа. На первом этапе состоится квалификационный отбор контрагентов, в ходе которого претенденты должны будут выполнить техническое задание, предусматривающее разработку предложений по комплексной реконструкции и модернизации железнодорожных вокзалов, а также привести обоснование ТЭО и финансовую модель реализации предлагаемого проекта. На втором этапе допущенные претенденты представят коммерческое предложение по реализации проекта.