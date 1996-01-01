Амуркабель" поехал на CABEX-2009

Москва, КВЦ "Сокольники", VIII Международная специализированная выставка кабелей, проводов, соединительной арматуры, техники прокладки и монтажа кабельно-проводниковой продукции CABEX-2009, павильон 4, место С121 - такой адрес дает ОАО "Амурский кабельный завод" на 3-6 февраля своим партнерам.

Нужно отметить, что выставка - очень затратное мероприятие, аренда только экспоместа обходится заводу в 250 тыс. рублей, а стоимость аренды выставочного стенда варьируется от 350 тысяч до 1 млн рублей. Но на выставке представители ОАО "Амурский кабельный завод" планируют провести переговоры с потенциальными партнерами, принять участие в обсуждении тем в рамках круглого стола. Для завода это уникальная возможность обменяться опытом с предприятиями отрасли, возможность почерпнуть новые идеи.