Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
УЛК запланировала рост лизингового портфеля на 20 %
На прошлой неделе ЗАО "Универсальная лизинговая компания" (УЛК) обнародовало предварительные итоги работы в 2008 году. Они радужные: заключено договоров лизинга на общую сумму 3,7 млрд руб., что в 1,5 раза больше, чем в 2007 году.
Стоимость имущества, переданного в лизинг, сообщил "ЗР" представитель компании, составила 2,7 млрд руб., рост активов компании превысил 20%, объем выручки увеличился более чем на 40%. По мнению представителей компании, столь впечатляющие результаты на фоне общего спада экономики стали возможными благодаря успешной работе с Дальневосточным банком Сбербанка России и другими крупнейшими банками Дальнего Востока, "что позволяет в кратчайшие сроки и на наиболее выгодных условиях решать вопросы по привлечению финансирования".
ДосьеВ сообщении компании указывается, что крупнейшими лизингополучателями компании по-прежнему остаются ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой", ОАО "Дальмостострой", ОАО "Дальлеспром", ОАО "Спасскцемент", ОАО "Синергия", Артель старателей "Амур".
На предстоящий год руководство компании ставит задачу сохранить сложившийся темп роста объема лизинга.
Новости тематики
- Фестиваль тайги в Приморье прошел с настоящим липовым медом
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока остался без алмазов
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
Новости раздела
- Приморцам делают выгодное предложение
- Дальневосточные бизнес-тигры тоже просятся в Красную книгу
- Рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока расскажет об экономике региона всё
- Названы десять якутян, чьими именами могут назвать главный аэропорт Республики Саха
- На Сахалине эксперты выберут лучшую лососевую икру
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- На Сахалине в ТОР "Горный воздух" завершается строительство хостела для спортивной молодежи
- Фестиваль тайги в Приморье прошел с настоящим липовым медом
- В Приморье необходимо ввести полный запрет на вырубку липы
- Китай завершил строительство своей части первого железнодорожного моста через Амур
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- Работодатели придумали, как законно избавиться от "предпенсионеров"
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Стрелочник не нужен
- Дальневосточный олигарх стал директором предприятия в приморской глубинке
- На Дальнем Востоке появилось в продаже новое премиальное топливо
- Аграрные проекты меняют структуру отрасли
- Школа для лидеров
- Переход на автомобили с левым рулем закончился провалом
- Страна утренней наглости