УЛК запланировала рост лизингового портфеля на 20 %

На прошлой неделе ЗАО "Универсальная лизинговая компания" (УЛК) обнародовало предварительные итоги работы в 2008 году. Они радужные: заключено договоров лизинга на общую сумму 3,7 млрд руб., что в 1,5 раза больше, чем в 2007 году.

Стоимость имущества, переданного в лизинг, сообщил "ЗР" представитель компании, составила 2,7 млрд руб., рост активов компании превысил 20%, объем выручки увеличился более чем на 40%. По мнению представителей компании, столь впечатляющие результаты на фоне общего спада экономики стали возможными благодаря успешной работе с Дальневосточным банком Сбербанка России и другими крупнейшими банками Дальнего Востока, "что позволяет в кратчайшие сроки и на наиболее выгодных условиях решать вопросы по привлечению финансирования".

Досье В сообщении компании указывается, что крупнейшими лизингополучателями компании по-прежнему остаются ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой", ОАО "Дальмостострой", ОАО "Дальлеспром", ОАО "Спасскцемент", ОАО "Синергия", Артель старателей "Амур".

На предстоящий год руководство компании ставит задачу сохранить сложившийся темп роста объема лизинга.