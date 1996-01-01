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Безработица постучала в двери хабаровчан и комсомольчан

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Центр занятости населения Хабаровска поступили сведения о предполагаемых увольнениях в феврале-марте от предприятий и организаций города. Лидер по числу увольняемых сотрудников в Хабаровском крае известен всем. Это компания "Дальавиа". В декабре, как сообщают в Центре занятости населения, под сокращение попали 404 сотрудника "Дальавиа". Из них только 300 человек встали на учет, остальные решают проблему с поиском работы самостоятельно. В феврале, согласно сведениям, полученным от предприятия, "Дальавиа" сократит еще 395 сотрудников, а в марте - 813. Показатели других хабаровских предприятий не столь велики. Завод "Амуркабель" заявлял о намерении уволить 60 человек. Но в декабре здесь лишились работы всего 39 человек. На "Дальэнергомаше" из заявленных 58 сотрудников пока уволена половина - 29. В связи с ликвидацией авиаремонтного завода №24 в марте останутся без работы 114 его работников. Из-за реорганизации Управления Дальневосточного военного округа под сокращение попадают 23 человека. По сокращению штата будут уволены по 34 сотрудника в ООО "Компания "Сплав" и банке "Русский стандарт". В компании "Сплав" сокращают работников, занимавшихся общестроительными работами. Банк "Русский стандарт" активно работал в секторе потребкредитования населения, который сегодня очень сильно "просел". Соответственно нет потребности в докризисном количестве персонала. В Комсомольске-на-Амуре, судя по сведениям, поданным в центр занятости, "Русский стандарт" и вовсе намерен временно закрыть филиал. Всего в Комсомольске в декабре уведомили центр занятости о предстоящих увольнениях (через два месяца) 28 предприятий и организаций. Количество сокращаемых - 365 человек. Впервые, отмечают в Центре занятости населения этого города, поступили предупреждения о сокращении персонала из банковской сферы. Об этом помимо "Русского стандарта" заявили Восточный экспресс банк и Московский ОТП Банк, который имеет в Городе Юности кредитно-кассовый офис. В связи с ликвидацией увольняет сотрудников комсомольский комбинат "Восток тепличный". Из 65 сотрудников здесь попадают под сокращение 57. Без работы останутся люди с узкими специальностями - агрохимики, тепличницы, лаборанты. Амурский судостроительный завод за последние три месяца подал в центр занятости сведения на 130 человек. Сокращают здесь в основном пенсионеров. Ряд предприятий в Комсомольске сокращает не персонал, а рабочее время. "Амурлитмаш", "ДВ Технология" и несколько других перешли на четырехдневную рабочую неделю. "Амурметалл" остановил до февраля два цеха - листопрокатный и гнутых профилей - и отправил в вынужденные отпуска 1600 человек. Но о массовых сокращениях речь здесь не идет. Работать завод продолжал даже во время новогодних каникул. В целом, судя по статистике краевого управления службы занятости населения, говорить о сильном увеличении безработных в крае преждевременно. Наоборот, на 1 декабря 2008 года число официальных безработных во всех районах края, кроме Нанайского, было меньше, чем на 1 декабря 2007 года, - 19,2 тыс. человек против прошлогодних 22,3 тыс.

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