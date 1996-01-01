Персональное сокращение

Самой массовой и оперативной реакцией на кризис в корпоративном секторе в уходящем году стало урезание расходов на персонал. Какие доходы у наемных дальневосточников были до и каких изменений следует ждать после октября 2008 г., выяснила кадровая компания АНКОР в ходе традиционного общеотраслевого исследования рынка заработных плат, льгот и компенсаций сотрудников.

Финансисты пошли в рост

Наибольший рост компенсационного пакета, как и в предыдущие годы, специалисты компании АНКОР отмечают в секторе "Корпоративные финансы". "В уходящем году на рост заплат в этом секторе оказали влияние следующие процессы: во-первых, активное развитие кредитования бизнеса, - говорит директор кадровой компании АНКОР во Владивостоке Наталья КОВАЛЕНКО. - Для того чтобы компания могла привлечь кредиты на наиболее выгодных условиях, необходимо обеспечить прозрачность всех процессов и привести отчетность в соответствие стандартным требованиям. Во-вторых, продолжается тенденция "выхода из тени": за последние несколько лет политика государства в отношении теневых доходов ужесточилась, и за грамотную и законную оптимизацию налогового бремени бизнес готов обеспечить достаточно высокую компенсацию. Третьей причиной повышения стоимости данных специалистов на рынке труда является повышение значимости критерия эффективности расходов в итоговых показателях деятельности компании.

Кроме этого, зачастую позиция "Финансовый директор" в региональных компаниях предусматривает руководство деятельностью главного бухгалтера или совмещение этих функций. Вследствие этого к концу 2008 г. зарплаты финансовых директоров показали рост на 35% по сравнению с прошлым годом, главных бухгалтеров - на 26%".

В течение всего 2008 г. компании по-прежнему сталкивались с серьезными проблемами при поиске и подборе персонала. По этой причине на 11% выросли заработные платы у директоров по персоналу - за хорошую работу по организационному планированию, разработке или внедрению систем поиска и подбора, мотивации и оценки эффективности персонала работодатели и платят соответственно.

А вот отрицательную динамику по сравнению с прошлым годом показали зарплаты директоров филиалов - они сократились на 8%. "На первый взгляд эта цифра может показаться некорректной, но она достаточно ясно отражает экономическую ситуацию в регионе в последние годы, а также особенности формирования компенсационных пакетов в этом секторе, - продолжает Наталья Коваленко. - Доход специалиста на этой позиции зависит от выполнения филиалом планов продаж. Период бурного роста в 2005 - 2007 гг. был обусловлен активной экспансией в наш регион федеральных и международных компаний. 2008 г. оказался достаточно тяжелым с точки зрения выполнения планов продаж, поэтому и доходы директоров филиалов несколько сократились".

Зато 2008 г. стал рекордным по количеству созданных площадок для обсуждения вопроса кадрового голода в регионе: круглые столы, ярмарки вакансий, конференции. В деловые программы форумов (в том числе и на международном уровне) были включены мероприятия соответствующей тематики, чего раньше не наблюдалось. При этом многие работодатели не упускали возможности продвижения своего бренда на рынке труда.

Кризис заставляет сокращаться

Вторая половина уходящего года ознаменовалась осложнением ситуации во многих компаниях в связи с мировым финансовым кризисом. Из центральных регионов за последние месяцы поступают достаточно печальные новости: например, в Уральском регионе в настоящее время до 35% компаний имеют планы по сокращению численности персонала. Но сокращение людей - это крайняя мера, и она чревата серьезными имиджевыми рисками. Есть и другие способы минимизации расходов - сокращение компенсационного пакета, режима рабочего времени, бонусов. Чтобы узнать, как компании собираются сокращать затраты на персонал, АНКОР провел опрос в рамках исследования рынка заработных плат. По Дальнему Востоку около 20% опрошенных компаний планируют сокращать издержки за счет сокращения заработных плат сотрудников. 80% из них урежут бонусную часть, 20 - оклады, причем 40% опрошенных произведут сокращения заработных плат до конца 2008 г., остальные - с начала 2009 г.

К такой мере экономии, как сокращение числа рабочих часов или предоставление длительного неоплачиваемого отпуска на Дальнем Востоке, согласно данным опроса компании АНКОР, прибегнут 13% опрошенных работодателей. Больше всего это повлияет на сотрудников отдела маркетинга и PR, бухгалтерии и планово-экономического отдела, а также отдела закупок и логистики.

Кроме этого, 25% опрошенных планируют реализовать отмену, а 75% - сокращение лимитов льгот и преференций сотрудников. Причем сокращение произойдет в основном за счет минимизации затрат на обучение и развитие сотрудников. В зависимости от уровня позиции сокращение затрат на обучение составит от 50% до 100% от ранее заложенных бюджетов. Исключением станут лишь специалисты отделов продаж - их не ожидает сокращение программ обучения. Также, по данным компании АНКОР, сократятся расходы компаний на мобильную связь. При этом для топ-менеджеров процент уменьшения составит в среднем 70% от предыдущего лимита, для остальных категорий персонала - от 10 до 30%. Планы по сокращению численности персонала на Дальнем Востоке имеют 34% опрошенных работодателей. Но даже в рамках одного региона планы компаний относительно поведения в период кризиса значительно отличаются. Например, во Владивостоке сокращение заработных плат планирует 31% компаний, в Хабаровске - 16%, показатели сокращения рабочего времени примерно одинаковы - 19% во Владивостоке против 16% в Хабаровске. А вот цифры по сокращению персонала различаются значительно - во Владивостоке сократить персонал намерено 25% опрошенных, в то время как в Хабаровске - 58%. Кстати, хабаровский показатель предстоящего сокращения персонала - самый высокий по сравнению со всеми другими российскими городами (близко к этому показателю находятся Новокузнецк (50%) и Уфа (48%).

В среднем по России 18% компаний планируют уменьшить размер заработной платы сотрудников, 13% - сократить рабочее время, 28% - отменить или сократить компенсационный пакет и 31% опрошенных планируют или уже произвели сокращение численности персонала.

Нет пессимизму!

Что же ожидает рынок труда в 2009 г.? "По нашему мнению, в следующем году произойдет разворот рынка с позиции "рынок кандидата" на "рынок работодателя", а в компаниях будут перераспределяться внутренние ресурсы, - считает Наталья Коваленко. - В отдельных отраслях будет наблюдаться снижение заработных плат. В целом же по рынку рост заработных плат, наблюдавшийся на протяжении последних 5 лет, замедлится. Однако это, в свою очередь, может принести работодателям и своего рода дивиденды - ведь у персонала снизятся зарплатные ожидания, повысится мотивация к работе, увеличится продолжительность работы на одном месте. Если говорить о долгосрочной перспективе, то кадровый дефицит будет сохраняться. В 2009 г. Россия входит в зону отрицательного баланса трудовых ресурсов, и доля трудоспособного населения будет сокращаться".

Поэтому работодателям расслабляться не следует. Как рекомендует Наталья Коваленко, в условиях кризиса необходимо провести внутренний аудит и оценку персонала, постараться максимально сохранить команду - особенно эффективных и ценных сотрудников, сформировать кадровый резерв и сделать акцент на нематериальную мотивацию. Эти меры помогут не только пережить кризис, но и позволят компаниям выйти из него еще более сильными и конкурентоспособными.