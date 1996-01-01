Мы выполнили все свои обязательства

ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) по итогам 2008 года выполнит утвержденные бизнес-планом задания, несмотря на финансово-экономический кризис. О том, как сложился уходящий год для одной из крупнейших в ДВФО энергетических компаний, "ДК" рассказала первый заместитель генерального директора ОАО "ДЭК" по финансам Елена ТЮРИНА.

- Елена Юрьевна, удалось ли достичь поставленных в начале года целей?

- Итоговую оценку работы компании в 2008 году дадут ОАО "РАО Энергетические системы Востока" и cовет директоров ОАО "ДЭК". Если говорить о предварительных результатах, то есть все основания предполагать, что мы исполним утвержденное бизнес- планом компании задание.

Почему мы так уверены в положительном результате? Об этом свидетельствуют итоги работы общества и энергосбытовых филиалов за 9 месяцев 2008 г., оперативные фактические результаты работы в октябре-ноябре и прогнозы на декабрь. Так, по результатам 9 месяцев финансовый оборот компании составил почти 40 млрд руб. Мы значительно снизили кредиторскую задолженность - более чем на 1 млрд руб. Более чем на полмиллиарда рублей сократилась дебиторская задолженность. Положительная динамика показателей финансовой независимости и динамика исполнения обязательств дали улучшение финансового рейтинга за 9 месяцев 2008г.

При этом хотелось бы отметить, что этот итог - результат работы всей компании, каждого энергосбытового филиала. Ими проделана большая работа и в части повышения уровня текущей реализации, и в рамках сокращения дебиторской задолженности.

Естественно, на работе компании не мог не отразиться финансово-экономический кризис, который коснулся и России. Энергетика - барометр экономики, и все то, что происходит в экономике, так или иначе отражается на энергетике. Хотя, нас эта ситуация затронула несколько позже. Первым симптомом, повлиявшим на работу ДЭК, стало снижение потребления нашими крупными промышленными клиентами. В Хабаровском крае это ОАО "Амурметалл", в Приморье - ОАО "Спасскцемент", "Дальполиметалл", "Бор"; сократились объемы перевозок по железной дороге, а значит, снизилось потребление электроэнергии ОАО "Российская железная дорога".

Также коснулась нас и широко обсуждаемая сейчас ситуация, связанная с кредитованием, поскольку мы сегодня являемся крупным клиентом по кредитному портфелю в АКБ "Росбанк", АК "Сбербанк РФ", ОАО "Альфа-банк". Мы столкнулись с повышением процентных ставок, а это для нас означает рост издержек. В частности, мы не смогли в полном объеме получить тот кредитный портфель, который нам был необходим на покрытие кассового разрыва в третьем и четвертом кварталах текущего года.

Тем не менее еще раз хотелось бы подчеркнуть: мы стараемся выполнять все финансовые обязательства в полном объеме, а главным нашим обязательством на сегодняшний день является расчет за электроэнергию, приобретенную на оптовом рынке электроэнергии.

Еще одна задача, решение которой мы наметили на этот год, это урегулирование взаимоотношений с сетевыми организациями - транспортировщиками электроэнергии - в части компенсации потерь электроэнергии в сетях. Изначально у нас присутствует полное взаимопонимание с ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания". С другими транспортировщиками в силу объективных и субъективных причин остаются неулаженные вопросы. В числе объективных причин, по которым возникла эта проблема, - тот факт, что уже на протяжении нескольких лет объем фактических потерь электроэнергии в сетях значительно выше утверждённого норматива технологических потерь для этих сетевых предприятий.

Мы стараемся подходить к решению этой проблемы комплексно: часть разногласий находится в стадии правового разбирательства. Тем не менее и нам, и транспортировщикам важно в этом году определиться как с объёмами потерь, так и со способами их компенсации и окончательно урегулировать отношения. Определенные результаты уже достигнуты в совместной работе с Владивостокским предприятием электрических сетей, с рядом хабаровских предприятий. Мы намерены добиться такой же результативности и во взаимодействии с другими транспортировщиками.

- На ваш взгляд, какой период в этом году был самым сложным для компании? Какое из достижений компании за этот год можно считать самым значимым?

- Мне трудно оценить, какой период был самым сложным - каждый рабочий день приносит свои проблемы и соответственно их решения. Но, пожалуй, для меня, как финансиста, "вхождение" в кризис было самым сложным. Ситуация, когда энергокомпании сложно получить кредит на кассовый разрыв, была характерна для нас 10 лет назад. Тем не менее в этих условиях мы выполнили все свои обязательства.

Положительным результатом считаю первые попытки урегулирования взаимоотношений с сетевыми организациями по объемам электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь в сетях.

Также хотелось отметить решение вопроса погашения долгов Министерства обороны за электроснабжение ФГУП "42-я электросеть". Долги не гасились с 2005 года, а сегодня этот вопрос урегулирован. Это качественная работа филиала "Дальэнергособыт" и в первую очередь юристов.

- Как можно охарактеризовать тарифную политику ОАО "ДЭК"? В рамках тарифного регулирования на предстоящий год планируется ли задействовать какие-то механизмы по сокращению перекрестного субсидирования?

- Тарифная политика ДЭК основывается на принципе утверждения экономически обоснованных тарифов без ущерба социальной составляющей. Сегодня основная цель - поэтапная ликвидация перекрестного субсидирования между группами потребителей. Это позволит облегчить нагрузку на предприятия. Но при этом необходимы меры, чтобы смягчить рост тарифов для населения. Одна из них - утверждение социальной нормы потребления электроэнергии.

Сегодня Правительство РФ по инициативе Минэкономразвития подготовило законопроект, регламентирующий все аспекты внедрения, расчета, утверждения социальной нормы потребления в России. Документ направлен на согласование во все регулирующие региональные органы. Таким образом, если законопроект будет согласован и утвержден, уже в 2010 году социальная норма потребления может быть внедрена.

Что касается межтерриториального субсидирования, то сегодня из всех регионов зоны ответственности ДЭК оно сохраняется только в Амурской области. Правительство РФ постановлением №819 от 07.11.2008 г. утвердило субсидию из федерального бюджета в объеме 1,7 млрд руб. Сейчас готовится соглашение между Минэнерго, ФСТ и правительством Амурской области о сохранении субсидирования до 2012 года.

- Какие задачи ставит перед собой ОАО "ДЭК" на предстоящий год?

- Основные цели остаются прежними - это сохранение статусов единого закупщика и гарантирующего поставщика, а также обеспечение рентабельной работы. Чтобы добиться достижения этих результатов, мы ставим перед собой ряд задач: надежное и качественное энергоснабжение потребителей Дальнего Востока, урегулирование проблемных вопросов с сетевыми организациями, реализация клиентоориентированной политики в отношении с потребителями, повышение качества обслуживания и достижение прозрачности при взаимоотношении с клиентами.