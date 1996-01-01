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ДГК добавила энергомощности Южному Приморью

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В рамках ликвидации дефицита энергомощностей южной части Приморского края 5 декабря на Артемовской ТЭЦ после модернизации введен в эксплуатацию котлоагрегат №6, который даст дополнительные 50 МВт мощности и 250 млн кВт-ч электроэнергии в год.

В реализацию проекта ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК), в состав которой Артемовская ТЭЦ вошла 1 января 2007 года, инвестировало более 500 млн рублей. Котлоагрегат №6 был установлен на Артемовской ТЭЦ в 1963 году. После 36 лет эксплуатации в 1999 году он был выведен на реконструкцию, которая продолжалась более четырех лет, но так и не была завершена из-за отсутствия финансирования.

В разработке проекта технического перевооружения Артемовской ТЭЦ участвовали ОАО "Дальтехэнерго", ОАО "Хабаровская энерготехнологическая компания" и ПК "Сибэнергомаш". Генеральным подрядчиком стало ОАО "Хабаровская ремонтно-монтажная компания".

В ходе модернизации на котле были заменены поверхности нагрева, пароперегреватель, экономайзер, электротехническое оборудование, контрольно-измерительные приборы, установлена автоматическая система управления оборудованием. На двух градирнях (охлаждающих устройствах) проведено техническое перевооружение, которое даст возможность станции работать в летний период с максимальной нагрузкой в 400 МВт. На золоотвале ТЭЦ нарастили дамбу, создав свободную емкость для складирования золошлаковых отходов с соблюдением существующих экологических норм.

Суммарная годовая экономия средств на электростанции после реконструкции составит более 19 млн руб. Окупится инвестпроект, по расчетам, в течение 7,5 лет.

Подчеркнем, что в южной части Приморья уже исчерпаны резервы энергетических мощностей, а рост энергопотребления здесь наибольший в ДВФО и превышает все ожидания: с начала 2008 г. он составил 6,6%. Осуществленный на Артемовской ТЭЦ проект - лишь часть планомерных действий ДГК, направленных на повышение надежности энергоснабжения в регионе.

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