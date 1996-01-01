Главный антимонопольщик края займется преподаванием

Владимир ТАЛАНЦЕВ, в течение 17 последних лет возглавлявший управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю, 30 января в последний раз выйдет на работу. Достигнув пенсионного возраста, заслуженный экономист РФ планирует сосредоточиться на преподавательской деятельности.

Вопрос о преемнике пока открыт, известно лишь, что и.о. руководителя УФАС будет назначен нынешний заместитель Таланцева Виктор ТРЯКИН. Руководство ФАС еще не определилось, как будет проводить поиск претендентов - за счет призыва из кадрового резерва либо через объявление конкурса на замещение вакантной должности. Владимир Таланцев сообщил, что уже отправил в ведомство две кандидатуры на свое место. Обе с приморской пропиской. Кстати, вариант с призывом в край "варяга" маловероятен - у ФАС попросту нет средств на приобретение жилплощади для начальника теруправления.