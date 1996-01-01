Флот ПМП пополнили 2 танкера

В Ульсане (Южная Корея) состоялась приемка танкеров "Залив Байкал" и "Залив Восток", построенных южнокорейской судоверфью Hyundai Heavy Industries для ОАО "Приморское морское пароходство" (ПМП, входит в корпорацию PRISCO). Танкеры дедвейтом 104 тыс. тонн каждый смогут транспортировать нефть и светлые нефтепродукты. Как и два предыдущих судна этой серии, "Залив Байкал" и "Залив Восток" имеют ледовый класс 1С