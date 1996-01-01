Кризис как шанс

Издательская компания "Золотой Рог" и региональная сеть кадровых агентств "Успех" объявляют творческий конкурс "Антикризисный менеджер - 2009".

Конкурс направлен на повышение уровня творческой активности бизнес-сообщества по поиску решений по оздоровлению экономики. Созданный по итогам конкурса кадровый резерв позволит многим компаниям решить свои задачи по выводу предприятий из кризиса.

Конкурс будет проведен в 3 этапа. На 1-м этапе будут опубликованы задания для участников. Задания сфокусированы на 4 областях: "стимулирование сбыта", "персонал", "финансы" и "стратегия предприятия".

На 2-м этапе любой желающий может прислать свой вариант решения в любой из областей. Еженедельно начиная с 17 февраля мы будем освещать ход конкурса, публиковать интервью с участниками, комментарии экспертов как в печатной версии газеты "Золотой Рог", так и на сайте www.zrpress.ru

Итоги конкурса будут подведены 12 марта. Экспертная комиссия из авторитетных специалистов, практиков и консультантов рассмотрит каждое решение и выделит лучшие. Решения-победители будут опубликованы в газете "Золотой Рог" 17 марта. Каждый участник получит Сертификат участия, а победители - Диплом регионального творческого конкурса "Антикризисный менеджер - 2009".

Конкурс стартует 3 февраля 2009 г. - уже в следующем номере "ЗР" будут опубликованы задания для участников. Не упустите возможность получить титул "Лучший антикризисный менеджер-2009".