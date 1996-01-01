Таксомоторы испытывают кадровый бум

Серьезные трудности испытывает сегодня рынок таксомоторных услуг во Владивостоке. По оценкам самих компаний такси, количество заявок за последнее время снизилось на 40%. Как прокомментировал "ЗР" президент ассоциации транспортных компаний Игорь КРАВЦОВ, большую долю клиентов, отказавшихся от услуг такси, составили юридические лица. Предприятия решили начать экономить на расходах, которые раньше шли на развоз персонала по домам таксомоторами Владивостока. В большей степени это касается компаний, работающих допоздна - ресторанов, ночных клубов и т.д. Впрочем, граждане также стали затягивать пояса и больше ездить на общественном транспорте.

Между тем в компаниях такси, по словам президент ассоциации транспортных компаний Игоря Кравцова, начался кадровый бум: на фоне сокращения заявок наблюдается переизбыток предложения со стороны водителей. Сотрудники с личными автомашинами или без них, потерявшие работу из-за сокращений на предприятиях из разных сфер деятельности, одолевают таксомоторные компани просьбами о трудоустройстве. К сожалению, спрос на услуги такси сегодня значительно ниже предложения.