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На форум АТЭС поедем со скоростью 100 км
Администрацией Приморского края определен победитель конкурса на разработку объездной автомобильной дороги через город Артем "Владивосток - Находка - порт Восточный". Об этом сообщили в пресс-службе администрации края.
Проектировать автомобильную дорогу будет хабаровский филиал ОАО "ГипродорНИИ". Институт стал победителем конкурса на разработку проекта участка дороги с 0 по 18 километры, сообщили в пресс-службе. Общая протяженность объездной дороги через Артем "Владивосток - Находка - порт Восточный" составит 41 километр. Она начнется на нулевом километре около подъезда к Артему от автодороги "Владивосток - Находка". Новая дорога пройдет по восточному побережью Уссурийского залива, в обход Артема, поселков Штыково, Шкотово, Смоляниново, Романовка и Царевка. Выезд с участка расположен на 63 километре трассы "Владивосток - Находка", подчеркнули в пресс-службе администрации.
Кроме того, сообщается, что разработан проект автомобильной дороги "Уссури" 733-752 километры с транспортной развязкой на аэропорт Кневичи. Его уже показали губернатору Приморья. Представители проектировочного института - хабаровского филиала "ГипродорНИИ" рассказали, что дорога пройдет от Седанки до Артема. Это будет шестиполосная магистраль с регулируемым движением, рассчитанная на скорость до ста километров в час. Эта дорога соединится с проектируемой скоростной трассой "пос. Новый - Де-Фриз - Седанка".
Строительство новых магистралей позволит за 40 минут добраться из аэропорта на остров Русский. Путь в 60 км, включая обе дороги и мост через пролив Босфор Восточный на остров Русский, можно будет пройти при средней скорости в сто километров в час.
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