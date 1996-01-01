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В дворники - по конкурсу
После первой волны кризисных сокращений и праздничного затишья рынок вакансий в Хабаровске начинает приходить в себя. По данным кадрового агентства, специализирующегося на подборе и оценке персонала, в январе заметно увеличился спрос на низкоквалифицированные рабочие кадры.
Так, по сравнению с "докризисным" периодом потребность в уборщиках, грузчиках, промоутерах увеличилась на 20%, дворниках и расклейщиках объявлений - на 40%, фасовщицах (в продуктовом ритейле) - на 80%. Помимо этих вакансий неизменно высоким остается спрос на водителей-экспедиторов и мерчендайзеров.
При этом стоит отдельно подчеркнуть, что в декабре открытых вакансий на эти позиции практически не было. А спрос на вакансии был, и он растет. Теперь кандидаты проходят даже конкурсный отбор на все перечисленные группы должностей, включая позиции дворников (до 2-3 человек на место).
Между тем зарплата, урезанная еще до Нового года, по-прежнему остается низкой. Так, на должности офис-менеджера сегодня предлагают оклад 8000-10 000 руб. в месяц, дворникам - до 10 000 руб., водителю-экспедитору - от 11 000 до 15 000 руб., электрикам - 7000-5000 руб., в зависимости от объемов работы. Однако в условиях финансовой нестабильности и этот уровень стал приемлемым для безработных хабаровчан.
На фоне удорожания коммунальных услуг и товаров массового потребления картина, конечно, безрадостная. Но не для работодателей. Почувствовав спрос на открытые вакансии, они получили возможность быть более требовательными в вопросе качества сотрудников. Особенно среди работников "ручного труда" приветствуются готовность к ненормированному рабочему дню, целеустремленность и позитивность. При этом отбор кандидатов проводится не столько по опыту и образованию, сколько по личным качествам кандидатов.
"Сейчас, когда в сознании людей прочно осело слово "кризис", мы будем делать ставку на активность и стрессоустойчивость. С такими качествами мы не только преодолеем финансовую дестабилизацию, но и выйдем на новый уровень обслуживания", - верит в своих новых сотрудников начальник отдела по обслуживанию электросетей ИП "Сон" Денис МЕНДЕЛЕЕВ (компания занимается прокладкой и обслуживанием внутренних электросетей).
Рекрутеры прогнозируют, что сегодняшняя ситуация, когда из-за урезанной заработной платы и увеличения рабочего дня произошло удешевление стоимости рабочего времени, продлится, как минимум, до лета.
Тем не менее необходимость контролировать финансовую ситуацию в своих компаниях заставляет работодателей искать альтернативные варианты взаимодействия с клиентами, сотрудниками, инвесторами. Поэтому уже сейчас на многих предприятиях Хабаровска открываются новые направления работы, а значит, утверждают рекрутеры, можно прогнозировать рост потребности в специалистах самого различного профиля. Кстати, изменившиеся условия рынка привели и самих рекрутеров к смене ориентиров в своей работе. Теперь ряд кадровых агентств Хабаровска наряду с набором работников для предприятий-заказчиков предоставляют услуги и для населения - по поиску вакансий. И только поиском работы дело не ограничивается. Прежде чем предложить конкретные вакансии, клиентам предлагают пройти ряд тестов на профориентацию, чтобы выбор был более осознанным. При этом помогают не только грамотно оформить резюме и подготовиться к собеседованию с работодателем, но и лучше узнать себя.
"В совокупности, рассматривая результаты проведения профориентирования, можно говорить не только об уверенности кандидатов в себе и готовности делиться своими знаниями, умениями и навыками, но и повысившейся самооценке кандидатов, ведь многие из них, попав под сокращение, находятся в депрессивном состоянии. И такое направление работы определено как перспективное не только нашим агентством", - говорит специалист по подбору персонала дальневосточного рекрутингового агентства MaXPeople Ольга ЗИНЧЕНКО.
В ходе бесед с психологом и специалистом по персоналу люди, лишившиеся работы, пересматривают свой взгляд на распределение ценностей. Некоторые из них приходят к выводу о своей готовности развивать свою карьеру в новом направлении.
"Сразу после окончания института я начала работать кредитным экспертом. В банк шла за опытом, но работа не приносила удовольствия. Показатели эффективности труда с каждым месяцем снижались. После профориентирования стало понятно, в каких областях я могу работать. Совместно с агентством мы нашли интересную работу, где я могу реализовать себя полностью. Мне это нравится", - поделилась результатами хабаровчанка Ирина КУЛИКОВА, прошедшая курс профсамоопределения, после которого решила стать торговым представителем.
Помимо РА MaXPeople, консультированием и профориентацией после новогодних праздников стали заниматься КА "Перспектива", "Бизнес-партнер", "Бизнес-персонал" и ряд других.
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