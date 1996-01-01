Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дело о спорной трубе
На прошлой неделе Арбитражный суд Хабаровского края вновь перенес рассмотрение иска нефтяной компании "Роснефть" к ОАО "Дальтрансгаз", оспаривающего продажу газопровода Сахалин - Комсомольск - Хабаровск "Газпрому". Однако дело, скорее всего, будет прекращено по примирению сторон.
Напомним, в июне 2008 года компания "Роснефть" обратилась в Арбитражный суд Хабаровского края с иском о признании недействительным решения собрания акционеров ОАО "Дальтрансгаз" (ДТГ) о продаже за 14,73 млрд руб. "Газпрому" главного актива ДТГ - первой очереди газопровода Сахалин - Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск (445 км, запущена в 2006 году). К делу в качестве третьего лица привлечена "дочка" "Газпрома" - ООО "Проект финанс", владеющая 18 % акций "Дальтрансгаза".
Голосование по сделке, которое пыталась обжаловать нефтяная компания, состоялось в апреле 2008 года. "Роснефть" не принимала в нем участия, поскольку не могла заблокировать решение. У "Газпрома" достаточно было простого большинства голосов акционеров. На тот момент "Роснефти" принадлежало 25 % + 1 акции "Дальтрансгаза". Другими собственниками компании являлись Росимущество (27,39 % акций) и три московские компании, близкие к "Газпрому" и в общей сложности владевшие 47,6 % акций.
Уже в июле между "Газпромом" и "Роснефтью" начались переговоры об урегулировании спора в досудебном порядке и покупке блокпакета акций "Дальтрансгаза". О продаже газовому концерну своей доли в ДТГ "Роснефть" сообщила накануне Нового года. По данным газеты "Ведомости", сумма сделки составила 2,6 млрд руб.
Таким образом, на момент рассмотрения иска "Роснефть" перестала быть акционером "Дальтрансгаза", и должно отпасть основание для пересмотра решения собрания акционеров этой компании. Однако в минувший четверг разбирательство дела не состоялось - не явились представители истца и третьего лица: спор для них завершен.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Корейский бизнес добрался до Урала
- "Газпром" успеет с заводом в Приморье
- Решается судьба перехода с Сахалина на материк – мост или тоннель
- Более ста рыбообработчиков не могут выехать из Ванино на Сахалин
- Во Владивостоке на ВЭФ представят проект по созданию Всемирного центра мамонта
- Юрий Трутнев: Практически все работает, одно надо "подтянуть"
- Магадан и Камчатку свяжет регулярный рейс
- Паром для связи Командорских островов с Камчаткой начнут строить в этом году
- На курильские острова Итуруп и Кунашир "Аврора" начала летать ежедневно
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Рубль упадет и очень сильно
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Большинство учителей в опросе признались в этом