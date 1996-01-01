Дело о спорной трубе

На прошлой неделе Арбитражный суд Хабаровского края вновь перенес рассмотрение иска нефтяной компании "Роснефть" к ОАО "Дальтрансгаз", оспаривающего продажу газопровода Сахалин - Комсомольск - Хабаровск "Газпрому". Однако дело, скорее всего, будет прекращено по примирению сторон.

Напомним, в июне 2008 года компания "Роснефть" обратилась в Арбитражный суд Хабаровского края с иском о признании недействительным решения собрания акционеров ОАО "Дальтрансгаз" (ДТГ) о продаже за 14,73 млрд руб. "Газпрому" главного актива ДТГ - первой очереди газопровода Сахалин - Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск (445 км, запущена в 2006 году). К делу в качестве третьего лица привлечена "дочка" "Газпрома" - ООО "Проект финанс", владеющая 18 % акций "Дальтрансгаза".

Голосование по сделке, которое пыталась обжаловать нефтяная компания, состоялось в апреле 2008 года. "Роснефть" не принимала в нем участия, поскольку не могла заблокировать решение. У "Газпрома" достаточно было простого большинства голосов акционеров. На тот момент "Роснефти" принадлежало 25 % + 1 акции "Дальтрансгаза". Другими собственниками компании являлись Росимущество (27,39 % акций) и три московские компании, близкие к "Газпрому" и в общей сложности владевшие 47,6 % акций.

Уже в июле между "Газпромом" и "Роснефтью" начались переговоры об урегулировании спора в досудебном порядке и покупке блокпакета акций "Дальтрансгаза". О продаже газовому концерну своей доли в ДТГ "Роснефть" сообщила накануне Нового года. По данным газеты "Ведомости", сумма сделки составила 2,6 млрд руб.

Таким образом, на момент рассмотрения иска "Роснефть" перестала быть акционером "Дальтрансгаза", и должно отпасть основание для пересмотра решения собрания акционеров этой компании. Однако в минувший четверг разбирательство дела не состоялось - не явились представители истца и третьего лица: спор для них завершен.