Власти, работодатели и профсоюзы согласились учитывать кризис

Хабаровские власти, работодатели и профсоюзы вышли на финальный этап подписания трехсторонних соглашений с "антикризисной" задержкой. На уровне Хабаровска документ уже подписан, а вот дата заключения краевых соглашений пока неизвестна.

На прошлой неделе в администрации Хабаровска было подписано трехстороннее "Соглашение об основных принципах регулирования социально-трудовых отношений в 2009-2010 годах" между муниципалитетом, профсоюзами и работодателями города. От города документ подписали мэр Александр СОКОЛОВ, от профсоюзов - председатель координационного совета профсоюзных организаций Хабаровска Лидия КУЗЬМИНА, от работодателя - председатель совета директоров городских предприятий и организаций Петр БОЙЧУК и председатель совета по предпринимательству при мэре Василий ЕФИМЕНКО.

Как подчеркнули представители мэрии, нынешнее соглашение принципиально отличается от предшествующих тем, что оно, "по сути, является составной частью комплекса антикризисных мер - муниципальная власть, профсоюзы и работодатели условились о совместных действиях в поддержке отраслей экономики, укреплении позиций предпринимательства, обеспечении занятости населения".

Так, например, соглашение учитывает ответственность работодателей за задержки выплат заработной платы. В этом случае они должны будут индексировать задержанные суммы. Раздел, касающийся социальных гарантий, пополнился в этом году положением о том, что в коллективных договорах необходимо предусматривать помощь работникам в улучшении жилищных условий, в содержании их детей в дошкольных учреждениях.

Понимая, что в условиях экономического кризиса работодателям выполнить подобные обязательства в полном объеме будет затруднительно, стороны договорились, что условия соглашения могут быть скорректированы в зависимости от конкретных условий, складывающихся на предприятиях города.

Напомним, что практика подписания трехсторонних соглашений существует в Хабаровске с 2001 года. Обычно соглашения подписывались до наступления срока его действия, но в этом году - в связи с необходимостью серьезной доработки по включению антикризисных мер - подписание состоялось 21 января.

По этой же причине до сих пор не подписано аналогичное соглашение между краевым правительством, союзом работодателей Хабаровского края и Хабаровским краевым объединением профсоюзов. Одновременно с ним должно быть подписано и "Соглашение о размере минимального размера оплаты труда в Хабаровском крае" - нормативный акт, устанавливающий нижнюю планку начисляемой заработной платы (МРОТ), в зависимости от размера которой жителям края начисляются не только оклады, но и различные социальные пособия, штрафы и т.д.

Изначально планировалось, что оба документа будут подписаны в конце ноября - начале декабря 2008 года, однако первоначальный вариант и одного, и другого документа не устроил стороны.

По информации "ЗР", соглашение о регулировании социально-трудовых отношений на 2009-2010 годы отправлялось на доработку дважды: в первоначальном варианте отдельных мер по преодолению кризисной ситуации в экономике не было учтено вовсе, затем предложенные меры было решено конкретизировать и дополнить. Кроме того, поступали предложения пересмотреть пункты, которые раньше не вызывали нареканий. Так, со стороны отдельных работодателей поступило предложение в разделе охраны труда и экологии отменить краевой норматив, обязывающий при вредных условиях труда обеспечивать работников чистой (фильтрованной или бутилированной) питьевой водой. Этот норматив в свое время был введен из-за загрязнений реки Амур китайскими химикатами. Поправка не прошла, так как экология водных ресурсов в крае все еще остается проблемной, а норматив учитывает вариативность его исполнения.

Не без споров был достигнут консенсус и по размеру краевого МРОТ. Поскольку предыдущее соглашение на 2008 год предусматривало конкретные сроки поэтапного повышения минимального заработка до уровня прожиточного минимума в крае (с 1.07.08 - в размере 4 102 руб., т.е. 60 % прожиточного минимума; с 1.10.08 - 5 629 руб. - 80 %; а с 1.01.2009 - 7 273 руб.), профсоюзы настаивали, чтобы это ранее взятое обязательство было выполнено.

Две другие стороны комиссии предлагали учесть с каждым днем ухудшающуюся финансово-экономическую ситуацию и настояли на том, что МРОТ в 2009 году в Хабаровском крае останется на уровне IV квартала 2008 года - 5 629 руб. Кстати, пока стороны спорили, краевой бюджет-2009 верстался с учетом именно такого размера МРОТ. В итоге профсоюзы все-таки пошли на уступку, но с условием, что комиссия вернется к данному вопросу спустя полгода.

В минувшую пятницу на президиуме краевого профобъединения был одобрен уже третий, как предполагается, окончательно скорректированный вариант краевого соглашения. Его подробности пока не оглашаются. Но, по заявлениям участвующих сторон, на этой неделе будут уточняться уже организационные вопросы, а также назначена дата официального подписания документов.