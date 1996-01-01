Рабочих мест для переселенцев пока нет

В связи с экономическим кризисом под угрозой срыва краевая целевая программа "Об оказании содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" на 2007-2012 гг.

Так, ЗАО ГХК "Бор" подготовило ходатайство с просьбой приостановить программу из-за отсутствия необходимости привлечения дополнительной рабочей силы. Члены межведомственной комиссии сошлись во мнении, что в связи с остановкой ГМК "Дальполиметалл" ранее планируемые вакансии для участников программы по переселению необходимо предоставить работникам "Дальполиметалла", находящимся в отпуске без содержания.