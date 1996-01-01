Миронов призвал топ-менеджеров госкомпаний быть скромнее в зарплатах

Снижение заработных плат топ-менеджеров госкорпораций станет актом солидарности с россиянами в сегодняшней кризисной ситуации. Такую точку зрения высказал председатель Совета Федерации РФ Сергей МИРОНОВ на заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга. К сожалению, яркие речи спикера верхней палаты парламента до реализации не доходят практически никогда.

"Никто не говорит, что люди, которые приносят такую колоссальную прибыль стране, должны быть ущемлены, но когда речь идет о десятках миллионов рублей, это несправедливо. Сегодня у России непростые времена, но, надеюсь, что они будут недолгими. Существует необходимость в ограничении зарплат", - подчеркнул председатель Совета Федерации. Об этом сообщают "ФК-Новости".